Tiroteo en Urrao dejó dos muertos y ocho heridos, ¿qué está pasando en el Suroeste?

Las autoridades antioqueñas han confirmado un nuevo hecho de sangre en el Suroeste antioqueño, situación que acrecienta la sensación de inseguridad en esta importante subregión antioqueña.

De acuerdo con la información preliminar, cerca de las 11:43 p.m. de este sábado 10 de enero, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta atentaron contra la vida de un hombre de 20 años de edad en la Zona Rosa de Urrao. La víctima recibió impactos de arma de fuego, falleciendo como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Tras cometer el hecho, los agresores intentaron huir del lugar atacando a una patrulla policial que estaba realizando labores de vigilancia en la zona. Durante la reacción policial se presentó un intercambio de disparos. Tras este los dos presuntos responsables del ataque resultaron lesionados por arma de fuego.



Uno de los capturados, quien inicialmente se había identificado con otra identidad, falleció el día 11 de enero de 2026, hacia las 04:00 a.m., en el municipio de Caicedo, cuando era remitido a la ciudad de Medellín.





El segundo capturado, fue trasladado un centro asistencial en Medellín, donde permanece hospitalizado, bajo custodia policial y en calidad de capturado.



Durante el intercambio de disparos, ocho civiles resultaron lesionados, quienes fueron atendidos por personal médico. Cuatro de ellos recibieron atención y fueron dados de alta, mientras que los otros cuatro continúan hospitalizados bajo observación médica. Las autoridades investigan si la víctima del ataque sicarial que desencadenó el enfrentamiento tendría antecedentes penales y si es cierto que recientemente había salido de la cárcel.