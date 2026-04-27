Hombre se quitó un brazalete electrónico para asesinar a su expareja en un cafetal de Antioquia

Un hombre de 44 años fue condenado a 42 años de cárcel luego de que un juez lo encontrara culpable de un triple homicidio que conmocionó a los habitantes del Suroeste antioqueño a finales de 2023. Los hechos se remontan al 11 de octubre de ese año, día en el que los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer fueron encontrados en la vía entre Abejorral y Santa Bárbara. De acuerdo con las primeras versiones que se conocieron en aquel entonces, el crimen se perpetró hacia las 8:00 de la noche, en un cultivo de café ubicado en la vereda Santa Ana. En contexto: Masacre en Abejorral: asesinaron a dos hombres y una mujer frente a un niño en la vía a Santa Bárbara Algunos testigos señalaron que tanto la mujer como los dos hombres se desplazaban hacia una terminal de esa vereda para tomar un bus hacia el casco urbano de Abejorral, pero en el camino fueron abordados por un atacante. La primera en ser herida fue la mujer, quien fue atacada con un arma blanca y luego con un arma de fuego. Posteriormente, fueron asesinados los dos hombres.

Luego se conoció que la identidad de los fallecidos eran Cristian Rufino Zuluaga Soto, Leidy Johana Cardona Hurtado y Abelardo Antonio Cortés Ríos. Según alertaron las autoridades, en la escena del crimen también se encontraba un niño de dos años, hijo de Zuluaga Soto y Cardona Hurtado. “Lo que podemos decir con claridad es que el menor de edad, hijo de la pareja, está ya con familiares; está bien, está sano y salvo, y obviamente estamos acompañando desde el personal de la Comisaría de Familia todo el proceso con el menor”, dijo en aquel entonces el alcalde de Abejorral, Julián Muñoz, quien anticipó que las primeras hipótesis que se barajaban apuntaban a un problema de linderos. Lea también: Comerciante de ropa asesinado en el barrio Estadio, de Medellín, sería enlace de una banda criminal de Ecuador No obstante, las autoridades desplegaron una investigación y en junio de 2024 el caso dio un giro, luego de que un hombre que fue expareja de la mujer asesinada y que cargaba con antecedentes judiciales apareciera como el principal sospechoso. Según sostuvo el ente acusador, el hombre, identificado como Janner Iván Morales Poveda, evadió antes del crimen una medida de aseguramiento que cumplía en su casa para ir a buscar a su expareja.