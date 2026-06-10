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Video | Árbitro Omar Artan, que no pudo entrar a EE. UU., fue recibido como un héroe en Somalia

El árbitro africano no pudo ingresar a Estados Unidos, lugar donde será la concentración de los jueces que dirigirán en la Copa del Mundo. La Fifa lamentó el hecho.

  • Omar Artan fue reconocido en el 2025 como el mejor árbitro de África. Foto: Getty Images
    Omar Artan fue reconocido en el 2025 como el mejor árbitro de África. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 47 minutos
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Centenares de personas hicieron un recibimiento digno de un campeón al árbitro somalí Omar Artan, este miércoles en Mogadiscio, después de que le fuera prohibida la entrada a Estados Unidos, donde iba a dirigir el Mundial de fútbol que comienza el jueves.

Las dificultades vividas por Artan, elegido mejor árbitro africano el año pasado, han suscitado una ola de indignación en Somalia.

Por ello, un centenar de personas se propuso homenajear al árbitro con un recibimiento más propio de los futbolistas en el aeródromo Adan Adde de la capital del país africano.

Lea también: Estados Unidos le negó el ingreso a Omar Artan, árbitro somalí que iba a dirigir fase final del Mundial 2026

Después tuvo lugar un evento más multitudinario en su honor en un estadio de Mogadiscio, en el marco de un partido de la liga nacional entre los equipos Heegan y Dekedaha.

En la grada, la multitud se levantó al unísono cuando entró en el recinto el árbitro, acompañado de altos responsables gubernamentales: fue entonces cuando el público empezó a ondear banderas somalíes, a aplaudir y a corear el nombre del árbitro y el himno nacional.

“Nunca olvidaré este momento”, agradeció el árbitro en un mensaje a los espectadores, que pronunció llevando una enseña nacional sobre los hombros.

“A pesar de lo que me ha pasado, no estoy desanimado”, había dicho antes, a su llegada al aeropuerto.

“Tenemos nuestro país, Somalia, y esta bandera, en los buenos y en los malos momentos. Debemos defender su honor, seguir fieles a nuestras responsabilidades y continuar nuestros esfuerzos para servir a nuestra nación con orgullo”, afirmó.

“Estaré en el próximo Mundial” en 2030, prometió, pensando en la cita que será coorganizada por España, Marruecos y Portugal.

Fifa lamentó lo ocurrido con el árbitro somalí pero confirmó que no estará en el Mundial

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, calificó el miércoles de “lamentable” el caso del árbitro somalí que no podrá participar en el Mundial-2026 luego de que Estados Unidos le negara una visa de ingreso al país.

“Es lamentable lo que le pasó a Omar (Artan), el árbitro de Somalia. Pero, de nuevo, no controlamos todo”, dijo Infantino en una rueda de prensa en el estadio Azteca, en la Ciudad de México, un día antes del inicio del torneo.

El ministerio somalí de Relaciones Exteriores prometió el miércoles que continuará “dialogando con los agentes concernidos para obtener más aclaraciones sobre este caso y preservar la dignidad y los derechos” de sus ciudadanos.

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En una entrevista telefónica concedida el martes al New York Times desde Estambul, lugar al que fue expulsado, el árbitro somalí de 34 años indicó que desconocía los motivos por los que no se le permitió entrar en territorio estadounidense.

“Tenía los documentos necesarios. Lo tenía todo, tenía el visado correcto”, afirmó. “Solo soy un árbitro que intentaba vivir su sueño, el mayor sueño de su vida, que es participar en un Mundial”, aseguró.

Siga leyendo | Árbitro somalí al que le negaron la entrada a EE.UU. fue interrogado durante 11 horas: “Estoy muy decepcionado”

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