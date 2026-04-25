Comerciante de ropa asesinado en el barrio Estadio, de Medellín, sería enlace de una banda criminal de Ecuador

Los presuntos vínculos con una banda criminal de Ecuador sería la principal hipótesis del asesinato de Jesús David Villa Lamadrid, un comerciante de ropa de 26 años a quien sicarios en una moto de media gama balearon en el barrio Estadio, de Medellín, después de salir de una cita de ortodoncia.
Su muerte ocurrió sobre las 6:28 de la tarde del pasado jueves en la carrera 77 con la calle 49, en este barrio de la comuna 11 (Laureles-Estadio), en el occidente de la ciudad, cuando se movilizaba en su camioneta.