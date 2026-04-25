Comerciante de ropa asesinado en el barrio Estadio, de Medellín, sería enlace de una banda criminal de Ecuador

Su muerte ocurrió sobre las 6:28 de la tarde del pasado jueves en la carrera 77 con la calle 49, en este barrio de la comuna 11 (Laureles-Estadio), en el occidente de la ciudad, cuando se movilizaba en su camioneta.

Los presuntos vínculos con una banda criminal de Ecuador sería la principal hipótesis del asesinato de Jesús David Villa Lamadrid, un comerciante de ropa de 26 años a quien sicarios en una moto de media gama balearon en el barrio Estadio, de Medellín, después de salir de una cita de ortodoncia.

Tras este crimen, las autoridades señalaron que Villa Lamadrid, oriundo de Barranquilla, sería un enlace clave de este grupo delincuencial con la banda Los Tiguerones, una de las estructuras criminales más peligrosas de Ecuador y que delinque en las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas y Manta.

Fuentes de la Dijín de la Policía Nacional de Colombia señalaron que los presuntos nexos del fallecido con la estructura criminal estarían relacionados con los movimientos de las sustancias estupefacientes entre Colombia y Ecuador, para luego ser transportadas hacia Estados Unidos y Europa.

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Sin embargo, luego de consultar los antecedentes judiciales con las autoridades colombianas y ecuatorianas, Villa Lamadrid no tiene ningún proceso judicial abierto en su contra y mucho menos anotaciones por algún delito.

Medios de Ecuador señalaron que Villa Lamadrid sería conocido como alias Samir dentro de esta estructura delincuencial, aunque las autoridades desmintieron que se tratara de un cabecilla dentro de esta organización.

Así mismo, a través de las redes sociales se rumoró que después de este asesinato se habrían lanzado fuegos artificiales en Guayaquil, Ecuador, supuestamente para celebrar esta muerte como un golpe relevante.

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Este medio se comunicó con autoridades y residentes en la segunda ciudad más importante del vecino país por el sur, y desde allí señalaron que “el lanzamiento de fuegos artificiales es muy común por acá. En los barrios populares los tiran por cualquier momento, por lo que no sería certero decir que el jueves lo hicieron por ese asesinato”, relató un habitante de Guayaquil, Ecuador.

Villa Lamadrid residía en un apartamento en el barrio San Germán, en la comuna 7 (Robledo) y las autoridades señalaron que se dedicaba al comercio de ropa. Tras ser baleado por los sicarios, quienes se movilizaban en una Bajaj Dominar 400, perdió el control de su vehículo y chocó contra la zona verde de una iglesia.