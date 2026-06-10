La llegada del papa León XIV a Barcelona: así bendijo la torre más alta de la Sagrada Familia

El papa León XIV llegó este miércoles 10 de junio a la famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, para bendecir la gran torre que la convirtió en la iglesia más alta del mundo, en uno de los momentos más esperados de su visita a España.
La visita de León XIV, la tercera de un papa a la obra maestra modernista aún inacabada de Antoni Gaudí, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, tiene lugar un siglo, día por día, después de la muerte del venerado arquitecto, ferviente católico cuyo proceso de canonización avanza en el Vaticano.
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