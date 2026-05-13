Andrea Padilla habla sobre la muerte del perro Tigre en Rionegro y la Ley Ángel: “No fue defensa propia”

En medio de un operativo policial en el barrio La Concepción, en Rionegro, Antioquia, un perro llamado Tigre recibió un disparo por parte de un uniformado, ocasionándole la muerte. El hecho ha provocado que se solicite la aplicación de la Ley Ángel.
La tragedia sucedió el pasado lunes, donde la policía del municipio ubicado en el Oriente Antioqueño se dispuso a la captura de un habitante de calle que al parecer estaba amenazando a los transeúntes con un machete.
En medio del accionar de los uniformados, un perro que respondía al nombre de Tigre y quien al parecer pertenecía al habitante de calle, terminó mordiendo a uno de los agentes, que acto seguido le disparó con su arma de dotación.
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El disparo que le ocasionó la muerte al can ha generado múltiples protestas en la comunidad rionegrera, que ha organizado plantones protagonizados por habitantes que sostienen que el animal actuaba en defensa de su dueño y que dicha situación se pudo controlar de otra manera. La Policía también ha respondido anunciando el inicio de investigaciones y apartando del cargo al uniformado.
Respecto a lo ocurrido, una de las voces que se ha hecho sentir ha sido la de la senadora Andrea Padilla, quien fue la autora de la Ley Ángel en contra del maltrato animal que ya completó el año luego de su aprobación en el Congreso. La legisladora habló con EL COLOMBIANO sobre lo ocurrido en Rionegro.