Policía le disparó a un perro que lo atacó y el barrio se levantó a protestar, pasó en Rionegro

Un confuso procedimiento policial ocurrido en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, terminó con un conato de asonada tras la muerte de un perro luego de que un agente le disparara.

Lea también: 3 de cada 4 hogares en Medellín tienen mascotas; así va el “boom” del negocio que ya supera los $5 billones Al parecer el hombre reaccionó de manera agresiva a los reclamos de los vecinos y sacó un machete con el que habría amenazado a quienes estaban en la zona. Ante la gravedad de la situación, la comunidad solicitó la presencia de la Policía.

Según ha trascendido, los hechos ocurrieron en el sector La Convención, del casco urbano rionegrero. Allí, según versiones oficiales, un hombre en condición de calle estaba causando desmanes en la vía.

Mientras se intervenía al habitante de calle, el perro –que al parecer sería de raza potencialmente peligrosa– terminó mordiendo a un agente de la Policía, el cual le disparó con su arma de dotación para defenderse.

Y de ahí para allá, fue Troya, pues salió otro grupo de vecinos a repudiar la acción del uniformado y a reclamarle por haberse defendido del perro descontrolado.

La acción defensiva del uniformado también causó un conato de asonada entre algunos furiosos residentes del sector.



Tras lo ocurrido, la Alcaldía de Rionegro manifestó públicamente su “profundo pesar” por la muerte del animal.

La administración municipal informó además que solicitó formalmente a los organismos de control y a los mandos de la Policía Nacional el inicio de una investigación que permita esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho.

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En la noche de este lunes, la Policía Antioquia dio detalles del suceso. La entidad comentó que durante la captura del habitante de calle por el presunto delito de violencia contra servidor público –luego de que al parecer atacara a los uniformados con el machete– en medio del operativo, el perro alterado atacó a un ciudadano y posteriormente mordió a uno de los policías que atendían la situación, causándoles heridas en las extremidades inferiores.



Fue en ese momento cuando uno de los uniformados accionó su arma de dotación contra el canino, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos.

Pese a que en los videos se ve el suceso, la Policía comentó que igualmente abrió una investigación disciplinaria interna para evaluar la actuación de los uniformados involucrados en el hecho.