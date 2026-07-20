Antioquia celebra el 20 de julio en el Toyo: “Es el símbolo de la resistencia paisa”

El sábado 27 de junio, mientras el país estaba pendiente del partido Colombia-Portugal en el Mundial, el presidente electo Abelardo De la Espriella visitó la Basílica Menor del Señor de los Milagros en San Pedro (Norte de Antioquia), para agradecer por su triunfo en segunda vuelta. Se encontró con el gobernador Andrés Julián Rendón, conversaron unos minutos y se despidieron. A la salida, Rendón le entregó al jefe de seguridad de De la Espriella la invitación para conmemorar el 20 de julio en Antioquia. El presidente electo, que ya se había ido, regresó a los tres minutos y le respondió al gobernador: “Hombre, acabo de recibir esta invitación, me parece muy potente, yo quiero estar allá”.
Así se concretó el evento en el que el departamento conmemorará hoy el grito de Independencia, celebración que comenzará con un desfile militar en Medellín y luego tendrá su acto central en el túnel del Toyo, la megaobra que los antioqueños se echaron al hombro tras la negativa del gobierno de Gustavo Petro para financiarla.
En la segunda vuelta, Antioquia le dio a De la Espriella el 65% de los votos del departamento y casi el 17% de todo su caudal nacional.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Rendón explica las cinco propuestas que le presentará al presidente electo para recuperar al país en 100 días y cuenta lo que viene para el departamento con el nuevo Gobierno Nacional.