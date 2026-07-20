Centro Democrático logró poner presidente en el Senado: Honorio Henríquez le ganó el pulso a Deluque

Con 56 votos a su favor, el senador Honorio Henríquez del Centro Democrático quedó electo como presidente del Senado, superando los 45 votos que logró Alfredo Deluque. Así terminó la pelea de la semana, que dejó ver diferencias dentro de la coalición de gobierno.
Sobre todo porque Deluque representaba la apuesta del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, quien se negaba a darle su apoyo a Henríquez, líder uribista de la bancada mayoritaria de la coalición.
Así las cosas, la mesa directiva del Senado quedó compuesta por el senador Henríquez, quien fue postulado por su copartidario Hernán Cadavid; al cierre de esta edición, el primer vicepresidente sería Manuel Antonio Virgüez Piraquive (Mira), y el segundo vicepresidente, Alejandro Ocampo (Pacto).
Por su parte, la Cámara de Representantes quedó presidida por Nicolás Barguil del Partido Conservador, quien obtuvo un total de 180 votos. Todo indicaba que el primer vicepresidente de la Cámara, al cierre de esta edición, era el representante antioqueño por Creemos, Simón Molina, y el segundo vicepresidente sería Erick Velasco, del Pacto Histórico por Nariño.
La votación empezó pasadas las 10 de la noche. Cada uno de los senadores —para la presidencia del Senado— y de los representantes —para la de la Cámara— escribió en una papeleta el nombre por el que quería votar, la depositó en una urna y así, uno a uno, se surtió la votación.
Entre los demás cargos, el Partido Liberal oficializó la postulación de Miguel Ángel Sánchez como su candidato a la Secretaría General de la Cámara, un puesto que maneja el orden del día. La victoria de Sánchez se daba por descontada: los liberales lograron esta designación porque el Partido Conservador les cedió el puesto a cambio de quedarse con la Presidencia de la Cámara. Por eso, en esa corporación —a diferencia del Senado— ya están definidos los principales cargos.
La elección de los presidentes de ambas corporaciones tiene un peso estratégico. Quienes asumen esos cargos son los encargados de dirigir las sesiones, definir la agenda del día, garantizar el orden de los debates y, en el caso del Senado, representar institucionalmente al Congreso.