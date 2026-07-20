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Nicolás Barguil fue elegido nuevo presidente de la Cámara de Representantes, ¿quién es?

El representante del Partido Conservador es cercano al gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

  • Nicolás Barguil, representante del Partido Conservador por Córdoba, fue elegido como nuevo presidente de la corporación, tras ser postulado por su copartidario Juan Loreto Gómez. Foto: Colprensa
    Nicolás Barguil, representante del Partido Conservador por Córdoba, fue elegido como nuevo presidente de la corporación, tras ser postulado por su copartidario Juan Loreto Gómez. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 53 minutos
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En una votación mucho más rápida que la del Senado de la República, la Cámara eligió su nueva mesa directiva sin mayores sobresaltos. Nicolás Barguil, representante del Partido Conservador por Córdoba, fue elegido como nuevo presidente de la corporación, tras ser postulado por su copartidario Juan Loreto Gómez.

El nuevo presidente de la Cámara de Representantes nació en Montería, Córdoba. Es profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales y cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA). Antes de llegar a la política activa, se desempeñó en el sector privado y agroindustrial.

En las elecciones legislativas de 2022, Barguil logró una curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción de Córdoba con más de 88.000 votos, consolidándose como una de las votaciones más altas del Partido Conservador en la región caribeña.

En el periodo anterior integró la Comisión Quinta Permanente, llevando a cabo temas clave para Córdoba y el país como agropecuarios, medio ambiente, recursos naturales, minería y energía. También formó parte de la Comisión Legal de Ética y de la Comisión de Cuentas.

La elección se dio sin competencia, luego de que los acuerdos políticos dejaran un solo candidato -sin presentar a Daniel Briceño como presidente- para cada uno de los principales cargos de la Cámara. En total, Barguil obtuvo 180 votos. Y el primer vicepresidente será el representante antioqueño Simón Molina también con 180 votos.

Como primer vicepresidente fue elegido el representante antioqueño Simón Molina, del movimiento Creemos, y quien fue concejal de Medellín. Además, recientemente, se desempeñó como secretario Privado de Federico Gutiérrez, en la Alcaldía de Medellín.

La segunda vicepresidencia, mientras tanto, quedó en manos de Erick Velasco, representante del Pacto Histórico por Nariño, y elegido con 179 votos (2 fueron nulos). Esto debido a que el Estatuto de Oposición señala que ese cargo debe ser para un miembro de la oposición.

También quedaron definidos los principales cargos administrativos. John Abiud Ramírez (Partido de la U) asumirá la Dirección Administrativa; Miguel Ángel Sánchez (Partido Liberal) será el nuevo secretario general, y James Canizales (Centro Democrático) ocupará la Subsecretaría de la Cámara, cargo al que llega con 180 votos.

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