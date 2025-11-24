Antioquia se convierte en el departamento líder en vasectomías en Colombia

Antioquia se consolidó como el departamento con mayor número de vasectomías en todo el país. Según datos de Profamilia, en el último año, la entidad reportó 15.657 procedimientos de este tipo en Colombia, de las cuales 8.601 se realizaron en Antioquia, Santander y Norte de Santander, siendo el departamento la zona con más registros. Estas cifras no solo reflejan el acceso a los servicios de salud, sino también cómo cada vez son más los hombres que asumen un rol activo en los métodos anticonceptivos, dejando de lado la antigua idea de que la anticoncepción es asunto exclusivo de las mujeres. De hecho, las cifras han ido aumentando en la población masculina más joven, desde Profamilia han señalado que muchos de los hombres que optan por este método tienen menos de 40 años. “Que Antioquia lidere el número de vasectomías nos muestra que hablar de salud reproductiva también es hablar de hombres que toman decisiones informadas, responsables y seguras. Es un cambio cultural importante que ratifica que la anticoncepción no debe recaer solo en las mujeres”, explicó Blanca Tobón, gerente para Antioquia y los Santanderes de Profamilia. Le puede interesar: El 58 % de las vasectomías del país se realizan en los departamentos de Antioquia y Santanderes

¿Qué es la vasectomía y por qué se ha vuelto más común?

La vasectomía es un método anticonceptivo para hombres y se implementó pensado en aquellos que ya no desean tener hijos o quieren planificar de forma definitiva. Según Profamilia, este procedimiento implica cortar y/o ligar los conductos deferentes, por donde viajan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. El procedimiento es mínimamente invasivo, se lleva a cabo con anestesia local y tiene una efectividad cercana al 99 %.

Hace más de 40 años, Profamilia inició la implementación de este procedimiento en Colombia, lo que representó un avance determinante en el ámbito de la salud sexual y reproductiva en el país. Pues desde 1970, la entidad ha realizado 357.277 vasectomías, de las cuales más de 175 mil se realizaron en los últimos 10 años, mostrando así una creciente aceptación del método. El año pasado, el 58 % de las vasectomías del país se realizaron en los departamentos de Antioquia y en Santander y Norte de Santander. Según Profamilia, estas dos zonas lideraron los procesos de vasectomía con el fin de promover la responsabilidad en la planificación masculina.

Mitos comunes sobre la vasectomía

A pesar de su creciente popularidad, la vasectomía sigue rodeada de mitos y desinformación. Muchas personas creen que este procedimiento afecta los testículos o la producción hormonal, lo cual es falso. También se cree que reduce el deseo sexual o la capacidad de tener erección o de llegar al orgasmo y que provoca cambios en la orientación o las preferencias sexuales.