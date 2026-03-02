Tesla entró al top 20 en Colombia y acelera el boom de los carros eléctricos, con el 11,6% del segmento

El mercado de vehículos eléctricos en Colombia arrancó 2026 con el acelerador a fondo, y Tesla ya empieza a figurar entre las marcas más vendidas del país. De acuerdo con el más reciente informe presentado por Fenalco y la Andi, las ventas de vehículos eléctricos en febrero alcanzaron 2.508 unidades, frente a 1.095 registradas en el mismo mes de 2025, lo que representa un crecimiento del 129%. Tesla ya aparece en el top 20 de marcas más vendidas en Colombia, consolidando su entrada en el mercado nacional y fortaleciendo el dinamismo del segmento eléctrico.

El eléctrico gana terreno

Entre enero y febrero de 2026, las matrículas de vehículos eléctricos sumaron 4.266 unidades, lo que representa un crecimiento del 107% frente al mismo periodo del año anterior. El impulso no viene solo. Otras marcas como BYD, Kia, Hyundai y Renault también están jalonando el mercado con una oferta cada vez más amplia y competitiva. Mientras tanto, el segmento híbrido mantiene un volumen superior: en el mismo periodo acumula 12.131 unidades matriculadas.

Tesla gana participación