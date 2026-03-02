Paul Seixas, el “Pogacar francés” que irrumpe en el ciclismo

Paul Seixas tiene tan solo 19 años y ya rueda al ritmo de Tadej Pogacar. Por lo pronto, ya firma actuaciones como lo hace el prodigio esloveno. ¿Es la nueva maravilla del ciclismo mundial?
Con los resultados que viene logrando, el talento francés hace soñar a un país carente de grandes glorias en los últimos años, sobre todo en el Tour de Francia, la carrera más prestigiosa del mundo que ningún corredor galo gana desde 1985, con la leyenda Bernard Hinault.
En un pelotón mundial en el que los veteranos se ven cada vez más incómodos para seguir el paso de los jóvenes, Seixas, quien hace parte del Decathlon AG2R La Mondiale Team, empieza a deslumbrar con sus habilidades en distintos terrenos.
Desde la irrupción del colombiano Egan Bernal (ganador del Tour en 2019 y del Giro de Italia en 2021), se ha visto en la última década un brillo notable entre las nuevas joyas de este deporte. El poderío en sus piernas sorprende tanto como la mentalidad fuerte que poseen.
En una época en la que Pogacar impone su superioridad ante los referentes, Seixas —quien, como Egan en 2017, reinó en el Tour de l’Avenir en 2025— se une al selecto grupo de corredores que buscan destronar al esloveno, que ya suma cuatro títulos del Tour y quien el año pasado se impuso, además, en tres de los Monumentos de un día: el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.