Paul Seixas, el “Pogacar francés” que irrumpe en el ciclismo

Paul Seixas tiene tan solo 19 años y ya rueda al ritmo de Tadej Pogacar. Por lo pronto, ya firma actuaciones como lo hace el prodigio esloveno. ¿Es la nueva maravilla del ciclismo mundial? Con los resultados que viene logrando, el talento francés hace soñar a un país carente de grandes glorias en los últimos años, sobre todo en el Tour de Francia, la carrera más prestigiosa del mundo que ningún corredor galo gana desde 1985, con la leyenda Bernard Hinault. En un pelotón mundial en el que los veteranos se ven cada vez más incómodos para seguir el paso de los jóvenes, Seixas, quien hace parte del Decathlon AG2R La Mondiale Team, empieza a deslumbrar con sus habilidades en distintos terrenos. Lea aquí: “Aprende rápido”: Diego Pescador se postula como el “heredero” de Nairo en el Movistar, ¿llegará a la cúspide? Desde la irrupción del colombiano Egan Bernal (ganador del Tour en 2019 y del Giro de Italia en 2021), se ha visto en la última década un brillo notable entre las nuevas joyas de este deporte. El poderío en sus piernas sorprende tanto como la mentalidad fuerte que poseen. En una época en la que Pogacar impone su superioridad ante los referentes, Seixas —quien, como Egan en 2017, reinó en el Tour de l’Avenir en 2025— se une al selecto grupo de corredores que buscan destronar al esloveno, que ya suma cuatro títulos del Tour y quien el año pasado se impuso, además, en tres de los Monumentos de un día: el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.

¿Por qué comparan a Paul Seixas con Pogacar?

Pero, ¿por qué Seixas es tema de conversación en este momento? Una cosa es triunfar y otra es cómo se consigue. El pasado 28 de febrero, en la Clásica de Ardèche —que tuvo un recorrido de 187.6 kilómetros con salida y llegada en la localidad de Guilherand-Granges— y ante un pelotón de respeto, consiguió su segundo triunfo profesional en una semana, luego de vencer en la segunda etapa de la Vuelta al Algarve (donde fue 2.º en la general) ante Juan Ayuso y João Almeida. Ahora, en las carreteras donde fue tercero en octubre pasado en el Campeonato Europeo (que venció Tadej), Paul sorprendió al lanzar un ataque en la subida al muro de Royes, a más de 40 kilómetros de la meta. Llegó con tranquilidad para alzar los brazos en señal de triunfo con una ventaja de 1:48 minutos ante el suizo Jan Christen (UAE), de 21 años y segundo, y el galo Lenny Martínez (Bahrain), de 22 años y tercero. Egan, por su parte, arribó séptimo. Le puede interesar: ¡Qué grande! Egan Bernal es bicampeón nacional de ciclismo de ruta Entre los pocos que buscaron aguantar la rueda de Paul estuvo el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), vencedor de las dos últimas ediciones de la París-Niza, pero al final perdió contacto con él y arribó cuarto, también a 1:48.

“Me encontré con Jorgenson y, al principio, como no pasaba al relevo, pensé que iba un poco de farol. Pero en la cuesta, cuando aceleré el ritmo para asegurarme de que los demás no me alcanzaran, vi que no podía seguirme, así que me lancé solo. Pensé en mi familia en la meta”, fueron las palabras de Seixas, quien terminó séptimo en el Giro de Lombardía y octavo en el Critérium du Dauphiné en 2025, convirtiéndose en esta última carrera, con 18 años, en el ciclista más joven de la era moderna en competir y destacar en dicha prueba. En otras noticias: Después de 6 meses, Camila Osorio vuelve a ser la número uno del país; Emiliana Arango salió del top-100

El ascenso de Paul Seixas

La irrupción de este joven, a quien apodan en Europa “el Pogacar francés”, ha sido acelerada. El pedalista, que pesa 64 kilos y mide 1.86 metros de estatura, viene impresionando desde 2021, cuando quedó campeón de su país en la categoría cadete. Además, al año siguiente, obtuvo el título nacional en ciclocrós. Después, en 2024, se consagró campeón mundial júnior en Suiza. Esa temporada, en la que obtuvo 13 triunfos en ruta, dio el salto directo al profesionalismo con el Decathlon AG2R sin pasar por su equipo de desarrollo, tras ser pretendido por varios elencos de élite. Ahora Seixas, la nueva esperanza de Francia, se alista para competir este sábado en la Strade Bianche, en Italia, donde se cruzará con ilustres como Pogacar, Egan, Isaac del Toro, Richard Carapaz y Julian Alaphilippe. Su momento ha llegado: en el ciclismo actual no hay tiempo de espera, sino de imponer talento. Por lo pronto, más allá de su inexperiencia, Seixas ya impresiona con sus alcances. Puede leer: El Tour de Francia 2027 arrancará en el Reino Unido con tres etapas históricas

Otras joyas del ciclismo mundial

Isaac Del Toro (México, 22 años): el corredor del UAE logró 18 triunfos en 2025. Fue subcampeón del Giro de Italia y en 2026 ya ganó el Tour de los Emiratos. Mattia Agostinacchio (Italia, 18 años): uno de los neoprofesionales más emocionantes del WorldTour. Representa al EF Education. En 2025 fue campeón mundial júnior de ciclocrós. Albert Withen Philipsen (Dinamarca, 19 años): campeón mundial júnior en Glasgow 2023. Corre para el Lidl-Trek. Matthew Brennan (Reino Unido, 20 años): en 2025 tuvo una temporada sensacional con 14 victorias. Recientemente, el corredor del Visma ganó la clásica Kuurne-Bruselas-Kuurne en 2026. Siga leyendo: Pogacar gana menos del 5% de lo que percibe Cristiano Ronaldo: así está la brecha de salarios en el deporte de élite Adrià Pericas (España, 19 años): ya es parte del WorldTour con el equipo UAE Emirates. Destaca en carreras de un día. Jakob Omrzel (Eslovenia, 19 años): prospecto que destaca en montaña. En 2025 triunfó en el Giro de Italia Next Gen y en el Campeonato de Eslovenia. Felix Ørn Kristoff (Noruega, 19 años): corre para el Intermarché-Wanty. Ganó el Campeonato Europeo en 2024. Oscar Onley (Escocia, 23 años): terminó cuarto en el pasado Tour de Francia. Corre para el Team dsm-firmenich PostNL. Juan Felipe Rodríguez (Colombia, 22 años): hace parte del equipo de desarrollo del EF Education. Acaba de ser tercero en el Nacional élite de ruta en Zipaquirá.

