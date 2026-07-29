Piden al gobierno de De la Espriella devolverle la delegación minera a Antioquia

A pocos días del cambio de gobierno, líderes políticos en Antioquia elevaron ante la administración entrante de Abelardo de la Espriella un pedido para que la Nación le devuelva al departamento las competencias mineras que perdió durante el mandato del presidente Gustavo Petro.
El pedido es encabezado por la representante a la Cámara y exdirectora de Corantioquia, Ana Ligia Mora, quien planteó que la restitución de esa delegación minera sería clave para que se fortalezca la presencia estatal en las zonas más afectadas por la ilegalidad.
La delegación minera era una figura que venía operando desde 2001, cuando el Gobierno Nacional entregó provisionalmente sus funciones de autoridad de minería a varios departamentos, incluido Antioquia.
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En términos prácticos, la decisión consistía en que para el desarrollo de actividades mineras, tanto pequeñas como grandes, los extractores no tenían que hacer los trámites ante el Gobierno Nacional en Bogotá, sino que podían adelantarlos directamente con las gobernaciones.
Pese a que durante la primera década múltiples departamentos también se beneficiaron de esa descentralización, en 2012 la Nación le retiró sus poderes a Boyacá, Bolívar, Norte de Santander, Caldas y Cesar quedando Antioquia como el único con esa autoridad.