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Atención: Levantaron paro minero en el Bajo Cauca tras 11 días de bloqueos

La decisión se tomó durante la noche de este viernes, luego de que los mineros y el Gobierno Nacional concluyeran una jornada de negociación.

  • Desde mediados de este mes, cientos de mineros se tomaron la vía a la Costa Atlántica para protestar. FOTO: Cortesía
    Desde mediados de este mes, cientos de mineros se tomaron la vía a la Costa Atlántica para protestar. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Después de 11 días de tensión, quema de vehículos, bloqueos viales y mesas frustradas, este viernes la mesa minera del Bajo Cauca y el sur de Córdoba decidió levantar el paro que comenzó el pasado 16 de marzo.

El levantamiento, que se dio horas después de que fuera desbloqueada la vía en jurisdicción de Zaragoza, fue confirmado por los líderes de las organizaciones mineras.

Le puede interesar: Reabrieron el paso en la vía a la Costa Atlántica tras dos días de bloqueos

Aunque por ahora no se conoce en detalle los puntos acordados entre los líderes mineros y el Gobierno Nacional, los primeros señalaron que los puntos concertados son principalmente tres: la delimitación y asignación de áreas con potencial minero, la revisión de títulos inactivos y la implementación de instrumentos jurídicos para garantizar el acceso a esas áreas de explotación.

Cabe recordar que las protestas que tuvieron lugar en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba comenzaron el pasado 16 de marzo.

En las manifestaciones, los mineros expresaron su inconformidad por los operativos de la Fuerza Pública para destruir maquinaria amarilla e instaron al Gobierno Nacional a dar más alternativas para formalizarse.

Lea además: Gobernación denuncia intimidaciones a ambulancias y quema de vehículos por paro minero en Antioquia

Durante las casi dos semanas de manifestaciones, las autoridades locales y departamentales denunciaron desmanes por parte de los protestantes, situación que llevó a la intervención de la policía antidisturbios.

Horas antes del levantamiento formal del paro, y luego de un operativo por parte de la Policía, el paso por la Troncal a la Costa Atlántica se restableció.

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