Antioquia recibe $2.647 millones para la reparación integral de 189 víctimas del conflicto

La Unidad para las Víctimas inició este viernes 12 de junio —y extendiéndose durante todo el mes— la entrega de $2.647 millones de pesos destinados a la reparación individual de 189 víctimas del conflicto armado en el departamento de Antioquia.
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Los recursos económicos están acompañados por una estrategia de orientación interinstitucional que busca asegurar que las familias beneficiadas inviertan el dinero en proyectos que mejoren de forma directa sus condiciones de vida.
Y es que la mayor parte de estas entregas se concentraron en la ciudad de Medellín, donde 151 personas recibieron oficialmente sus cartas-cheque, siendo la capital de Antioquia y el mismo departamento, el territorio con más personas por indemnizar.