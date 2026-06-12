La JEP entrega a su familia los restos de un joven desaparecido en Dabeiba, Antioquia, hace 22 años

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó a su familia los restos de Orlando de Jesús Oquendo Úsuga, un campesino de 19 años que desapareció el 14 de julio de 2004 en el corregimiento de Quiparadó, municipio de Dabeiba, Antioquia.
Según la investigación judicial, integrantes del Ejército Nacional lo asesinaron y posteriormente presentaron su muerte como una baja en combate. La ubicación e identificación de sus restos fue posible gracias a los aportes de verdad realizados por antiguos militares que reconocieron responsabilidad en estos hechos, así como al trabajo forense desarrollado por la JEP y otras entidades estatales.
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