La JEP entrega a su familia los restos de un joven desaparecido en Dabeiba, Antioquia, hace 22 años

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó a su familia los restos de Orlando de Jesús Oquendo Úsuga, un campesino de 19 años que desapareció el 14 de julio de 2004 en el corregimiento de Quiparadó, municipio de Dabeiba, Antioquia. Según la investigación judicial, integrantes del Ejército Nacional lo asesinaron y posteriormente presentaron su muerte como una baja en combate. La ubicación e identificación de sus restos fue posible gracias a los aportes de verdad realizados por antiguos militares que reconocieron responsabilidad en estos hechos, así como al trabajo forense desarrollado por la JEP y otras entidades estatales. Lea también: SuperTransporte sanciona a Precoltur con $4.215 millones tras investigación por accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

Orlando de Jesús era el segundo de diez hermanos y trabajaba en labores agrícolas. De acuerdo con el relato de su familia, el día de su desaparición se encontraba junto a su padre aserrando madera. Al terminar la jornada, permaneció organizando el material y desde entonces no volvió a ser visto. Durante el proceso adelantado ante la JEP, uno de sus familiares relató: ”Él estaba en Quiparadó (Dabeiba, Antioquia), dicen que llegó el Ejército y las AUC y que lo mataron, que lo bajaron para el parque del municipio de Dabeiba, lo vistieron de guerrillero y lo enterraron”.

La investigación estableció que fue asesinado y reportado como baja en combate. FOTO: JEP.

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Hallazgo en el cementerio de Carepa

La recuperación de los restos ocurrió dentro del Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, investigación en la que la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a diez máximos responsables. De ellos, ocho ya han reconocido públicamente su responsabilidad. Como parte de este proceso, la jurisdicción ordenó en 2023 medidas cautelares para la protección de los cementerios de Carepa y Mutatá, lugares donde se ha documentado la posible existencia de cuerpos de personas desaparecidas que fueron reportadas ilegítimamente como muertas en combate. Entre agosto de 2023 y octubre de 2024, el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación desarrolló ocho fases de intervención en el cementerio de Carepa. Durante una de estas jornadas, realizada el 31 de agosto de 2023, fue recuperado el cuerpo de Orlando de Jesús Oquendo Úsuga en la bóveda 15 de la Galería Sagrado Corazón. Las estructuras óseas fueron encontradas dentro de una bolsa negra marcada con la inscripción “Galería San Francisco – Bóveda 26 PNI 14/06/2004”. Esta información permitió establecer que inicialmente había sido sepultado como persona no identificada en la bóveda 26 de la Galería San Francisco y que sus restos fueron trasladados en 2010 a la bóveda donde finalmente fueron ubicados por los investigadores. La reconstrucción del recorrido de los restos dentro del cementerio, sumada a los estudios técnicos posteriores, permitió avanzar en el proceso de identificación. Tras la exhumación, las estructuras óseas fueron remitidas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Medellín para la realización de los análisis correspondientes.

Con la entrega digna, su familia cerró una búsqueda que se extendió por más de 20 años. FOTO: JEP.

Análisis genéticos confirmaron su identidad

La identificación de Orlando fue posible gracias a las muestras biológicas entregadas previamente por sus familiares durante la búsqueda. Los exámenes genéticos realizados por Medicina Legal confirmaron la relación biológica con sus padres, Gladys del Socorro Úsuga Manco y Luis Emilio Oquendo Puerta. El estudio también estableció el vínculo filial con su hijo, Sebastián Durango. Durante la ceremonia de entrega, la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín manifestó que gestionará ante las autoridades competentes las acciones necesarias para que Sebastián pueda registrar oficialmente el apellido de su padre. Sobre los avances en las búsquedas, la magistrada afirmó: “Con todas las instituciones nos hemos articulado para cruzar bases de datos, intercambiar información e intervenir los cementerios a través de las medidas cautelares ordenadas por la JEP. Con ellas protegemos los lugares donde sabemos que se encuentran personas desaparecidas y podemos avanzar en su ubicación e identificación, para tener más días como el de hoy: de entregas dignas a las familias, de personas que recuperan su nombre y que vuelven a tener un lugar donde seguir conectadas con sus seres queridos”.

Los restos fueron recuperados en el cementerio de Carepa tras labores de exhumación. FOTO: JEP.

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La entrega a la familia y los resultados del caso