¡Atención! Asesinaron a guardián del Inpec a pocos metros de la cárcel de Itagüí

Un guardián del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue asesinado en la mañana de este jueves en el barrio San Francisco, de Itagüí, a pocos metros de la cárcel La Paz, de este municipio del sur del Valle de Aburrá. Hasta hace una semana, en este penal se encontraban los cabecillas de la paz urbana que se negoció, sin éxito, durante el gobierno de Gustavo Petro.
El crimen ocurrió sobre las 6:10 de la mañana en la carrera 70 con la calle 25, en este barrio que limita con Itagüí y el corregimiento de San Antonio de Prado, de Medellín, cuando el guarda se movilizaba hacia el centro penitenciario.