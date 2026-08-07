Alias ‘Douglas’ y ‘Carlos Pesebre’, entre los trasladados de la cárcel de Itagüí

A través de su cuenta oficial de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó ayer el traslado de 103 cabecillas que estaban recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, a otros centros penitenciarios del país, y destacó que entre ellos están algunos de los más temidos jefes de las bandas criminales del Valle de Aburrá, quienes a su vez han hecho parte de la llamada mesa de paz urbana liderada, en su momento, por emisarios directos del expresidente Gustavo Petro.
Dicha información se conoció en medio de un amplio despliegue del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en los alrededores del mencionado penal. Una caravana de vehículos del organismo fue registrada en la zona, mientras en Cali se desarrollaba la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.