En el río Medellín capturaron a un hombre que se fugó tras el asesinato de un taxista en Girardota, Antioquia

Los hechos se registraron a las 4:30 de la tarde del pasado martes, cuando Mosquera Córdoba entró a este establecimiento burlando todas las medidas de seguridad. Se le acercó al taxista, identificado como Jorge Eliécer Restrepo Batero, de 58 años. Tras unos minutos de discusión, el conductor resultó herido tras recibir una herida con un cuchillo en el tórax.

Completamente empapado, unidades de la Policía Metropolitana capturaron en las aguas del río Medellín a Máximino Mosquera Córdoba, de 36 años, a quien señalaron del asesinato de un taxista, en medio de una aparente riña, en un parqueadero de la vereda San Andrés, de Girardota.

Mientras Mosquera Córdoba saltó las rejas de este parqueadero para lanzarse al río Medellín, una de las personas que se encontraba en el lugar prendió el taxi del malherido y llevó a Restrepo Batero en su propio vehículo hacia el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, para que lo atendieran de la lesión, que comprometió uno de sus pulmones.

Las autoridades, informadas de la situación, acudieron al parqueadero y, al ver las cámaras de seguridad, vieron cómo Mosquera Córdoba salió del lugar para entrar al río y de inmediato las autoridades iniciaron una persecución que acabó con la captura de este hombre, quien es residente en la vereda donde ocurrieron los hechos. La detención se produjo a las 5:50 de la tarde.

Los uniformados lo trasladaron a la estación de Policía de Girardota y allí lo detuvieron por el delito de tentativa de homicidio, teniendo en cuenta que en ese momento el taxista Restrepo Batero estaba luchando por su vida en el centro asistencial de Medellín.

Los médicos intervinieron quirúrgicamente a este taxista, pero, pese a los esfuerzos médicos, falleció a las 7:40 de la tarde, debido a las afectaciones que le produjo esta lesión con el arma cortopunzante. Ante esto, a Mosquera Córdoba le informaron que ya no debía responder por tentativa de homicidio, sino por homicidio agravado.

Actualmente, el procesado se encuentra bajo disposición policial a la espera de que se le realicen las audiencias concentradas para definir si se le dicta medida de aseguramiento por estos hechos, además de la respectiva imputación de cargos y legalización de captura.