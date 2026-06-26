En un confuso hecho, escolta privado habría asesinado a un agente de la Policía en una serviteca de Caucasia, Antioquia

Un policía fue asesinado dentro de una serviteca de la zona urbana del municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, en medio de un confuso hecho que implicó al escolta de un directivo de una empresa de logística. Al parecer, la reacción de este encargado de la seguridad privada ocurrió luego de que viera armado al policía, quien estaba de civil, y pensara que iban a asaltar a su protegido. Los hechos ocurrieron en la tarde de este jueves en la serviteca ubicada en la carrera 20 con la calle 8, en el barrio El Triángulo, en la zona urbana de este municipio ubicado a 331 kilómetros de Medellín (seis horas de viaje por carretera).

De acuerdo con el reporte policial, el subintendente Gabriel Antonio Bohórquez Holguín, de 37 años, y uno de sus compañeros de la Dijín de la Policía Antioquia, llegaron a esta serviteca para hacerle un cambio de aceite a uno de los vehículos institucionales. Entérese: Video | Así fue el tiroteo en Laureles que cobró la vida de dos policías Al tiempo, llegó una camioneta que iba con tres personas, dos de ellas encargadas de la seguridad del directivo de una empresa de confección de uniformes, quien llevaba 112 millones de pesos en efectivo, los cuales había retirado de una entidad bancaria de este municipio. El llevar esta alta suma de dinero, los escoltas de este directivo se alertaron cuando vieron el arma del subintendente Bohórquez Holguín. De acuerdo con el reporte judicial, uno de ellos reaccionó y sin mediar palabra le disparó al alto oficial, dejándolo gravemente herido. Le puede interesar: Investigan si dos policías murieron por fuego amigo en un tiroteo en Medellín De inmediato, personal de la Policía Antioquia que se encontraba en este municipio lo trasladó hacia el Hospital Cesar Uribe Piedrahita, de esta localidad, donde falleció mientras era intervenido quirúrgicamente por el personal médico. El otro oficial resultó ileso en estos hechos.