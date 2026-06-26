En un confuso hecho, escolta privado habría asesinado a un agente de la Policía en una serviteca de Caucasia, Antioquia

Un policía fue asesinado dentro de una serviteca de la zona urbana del municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, en medio de un confuso hecho que implicó al escolta de un directivo de una empresa de logística. Al parecer, la reacción de este encargado de la seguridad privada ocurrió luego de que viera armado al policía, quien estaba de civil, y pensara que iban a asaltar a su protegido.
Los hechos ocurrieron en la tarde de este jueves en la serviteca ubicada en la carrera 20 con la calle 8, en el barrio El Triángulo, en la zona urbana de este municipio ubicado a 331 kilómetros de Medellín (seis horas de viaje por carretera).