Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Así fue el tiroteo en Laureles que cobró la vida de dos policías

Por ambos asesinatos ya fueron capturadas tres personas, a las cuales se les incautaron tres armas de fuego.

  • El tiroteo ocurrió en la noche de este viernes 5 de junio en el barrio Lorena de la Comuna 11 Laureles, en Medellín. FOTOS Policía Metropolitana y Denuncias Antioquia.
    El tiroteo ocurrió en la noche de este viernes 5 de junio en el barrio Lorena de la Comuna 11 Laureles, en Medellín. FOTOS Policía Metropolitana y Denuncias Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 52 minutos
bookmark

La Fuerza Pública de Medellín y el área metropolitana está de luto por la muerte del patrullero John Alexánder Zapata Vásquez, de 26 años de edad, y la subintendente Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, adscritos a la Seccional de Investigación Criminal.

Lea más: Un militar muerto y 2 heridos por nuevo ataque con drones del ELN en Norte de Santander

Ambos perdieron la vida tras un confuso tiroteo que ocurrió en la noche del viernes 5 de junio en el barrio Lorena de la Comuna 11, Laureles, en Medellín. Los dos adelantaban el seguimiento a una camioneta que había sido reportada como robada, pero, de acuerdo con información preliminar, los uniformados llegaron al lugar vestidos de civil.

En ese momento, un sujeto que sería un intendente jefe ya retirado, que habría pertenecido al Grupo de Protección a Personas de la Policía Metropolitana y, al parecer, viajaba dentro de la camioneta mientras escoltaba a un comerciante, los atacó.

Cortesía Video: Denuncias Antioquia.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, y en el video se puede apreciar el intercambio de disparos donde, primero, quien sería Zapata Vásquez cae al suelo tras recibir un impacto de bala, y posteriormente, la subintendente Giraldo Morales sale hacia un costado de la calle para resguardarse y responder al ataque.

Sin embargo, en medio del tiroteo resultó herida, y en la grabación se observa que aprovecha una pequeña ventana para salir corriendo una vez los agresores dejan de disparar. Uno de ellos sale detrás de la mujer, y ahí se corta la grabación.

A pesar de que, minutos después, el patrullero y la subintendente fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención inmediata, ambos fallecieron producto de las graves heridas.

Gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín se pronunciaron

Tras el lamentable suceso, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, expresaron sus condolencias a través de sus redes sociales.

“Antioqueños, el Gobierno de Antioquia lamenta el asesinato de dos integrantes de la Policía, la Subintendente Yuly Milena Giraldo Morales y el Patrullero John Alexander Zapata Vásquez. Los uniformados fueron atacados mientras cumplían con su deber. A sus familias y a la Policía Nacional les enviamos un abrazo y nuestras condolencias”, dijo Rendón.

Entérese: Encapuchado que disparó contra policías desde la U. de Antioquia tendría vínculos con el ELN

Por su parte, Gutiérrez precisó: “Expreso toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento a sus seres queridos, amigos y compañeros, quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable. Su servicio y sacrificio no serán olvidados”.

Entre tanto, el Brigadier General Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que ya fueron capturados los tres presuntos responsables, y que les fueron incautadas tres armas de fuego y varios celulares que serán tenidos en cuenta para la investigación.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos