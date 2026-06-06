Video | Así fue el tiroteo en Laureles que cobró la vida de dos policías

La Fuerza Pública de Medellín y el área metropolitana está de luto por la muerte del patrullero John Alexánder Zapata Vásquez, de 26 años de edad, y la subintendente Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, adscritos a la Seccional de Investigación Criminal. Lea más: Un militar muerto y 2 heridos por nuevo ataque con drones del ELN en Norte de Santander Ambos perdieron la vida tras un confuso tiroteo que ocurrió en la noche del viernes 5 de junio en el barrio Lorena de la Comuna 11, Laureles, en Medellín. Los dos adelantaban el seguimiento a una camioneta que había sido reportada como robada, pero, de acuerdo con información preliminar, los uniformados llegaron al lugar vestidos de civil. En ese momento, un sujeto que sería un intendente jefe ya retirado, que habría pertenecido al Grupo de Protección a Personas de la Policía Metropolitana y, al parecer, viajaba dentro de la camioneta mientras escoltaba a un comerciante, los atacó.

Cortesía Video: Denuncias Antioquia. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, y en el video se puede apreciar el intercambio de disparos donde, primero, quien sería Zapata Vásquez cae al suelo tras recibir un impacto de bala, y posteriormente, la subintendente Giraldo Morales sale hacia un costado de la calle para resguardarse y responder al ataque.

Sin embargo, en medio del tiroteo resultó herida, y en la grabación se observa que aprovecha una pequeña ventana para salir corriendo una vez los agresores dejan de disparar. Uno de ellos sale detrás de la mujer, y ahí se corta la grabación. A pesar de que, minutos después, el patrullero y la subintendente fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención inmediata, ambos fallecieron producto de las graves heridas.

Gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín se pronunciaron