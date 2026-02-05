Entra en operaciones Puerto Antioquia, el hito del comercio exterior del departamento para el mundo

Alejandro Costa Posada, presidente de Puerto Antioquia, señaló que “la entrada en funcionamiento de esta terminal marítima de clase mundial representa la materialización de una visión de largo plazo que conecta al país con los mercados internacionales de manera más eficiente, segura y competitiva”.

Puerto Antioquia está en marcha. Así lo anunciaron este jueves, luego de que se obtuvieran todos los permisos y se habilitara el inicio de operaciones comerciales en este nuevo hito del comercio internacional.

Este puerto cuenta con un muelle marítimo de 1.340 metros de longitud y cinco posiciones de arranque. Además tiene un calado operativo de 16,5 metros, lo que permite el ingreso a buques de grandes dimensiones.

Además tiene una capacidad en sus bodegas de 7 millones de toneladas anuales y con posibilidad de expansión, de acuerdo con la demanda. Cuenta con algunos espacios como patios de contenedores, bodegas refrigeradas y áreas especializadas para graneles, carga general y carga rodada.

Al ser el puerto del Caribe más cercano a los centros de producción y consumo de Colombia, se estima que haya una reducción en temas de transporte del “47% en la distancia con Medellín, del 36% con el Eje Cafetero y ahorros logísticos estimados entre el 33% y el 58% para exportadores e importadores frente a otros puertos del Caribe colombiano”, señaló el CEO de Puerto Antioquia, Alejandro Costa Posada.

La primera etapa de la operación de Puerto Antioquia beneficiará directamente a los sectores de la agroindustria –banano, plátano, aguacate, café, cacao, flores y otros productos perecederos–, el sector automotor y los productos industriales que requieren movilización en carga especializada.

El inicio de estas operaciones significa una transportación para la operación portuaria de Turbo y de todo el Urabá antioqueño, teniendo en cuenta que, si bien este municipio ya tenía esa vocación desde hace 60 años, la forma en la que empieza a funcionar Puerto Antioquia cambia las reglas del juego.

“Con la entrada en operación de Puerto Bahía Colombia - Puerto Antioquia y la llegada de nuevos barcos comerciales que van a ser descargados y cargados con grúas modernas, el futuro de Turbo empieza a cambiar. Vamos a mejorar nuestras condiciones económicas, nuestros habitantes tendrán la oportunidad de acceder a nuevos empleos y mejorar su calidad de vida”, expresó el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar.