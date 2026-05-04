Investigarán a director de la cárcel de Itagüí por irregularidades durante parranda vallenata

El director de la cárcel de Itagüí, Édgar Iván Pérez Ortega, que hasta ahora había permanecido incólume por el escándalo suscitado por la realización de una parranda vallenata en ese centro penitenciario con capos de varias bandas del Valle de Aburrá, podría ser ahora enlodado por los mismos hechos.

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La Procuraduría General de la Nación acaba de anunciar que abrió investigación contra este funcionario del Centro Carcelario de Alta y Media Seguridad La Paz, por presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de turnos de descanso durante la pasada Semana Santa.

“La actuación de la Entidad busca establecer si se modificaron de manera informal los turnos de descanso del personal directivo, incumpliendo lo establecido legalmente por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, dice un comunicado del Ministerio Público a nivel nacional.

En este además la entidad precisó que con Pérez suman ya 13 los servidores públicos sobre los cuales se indagan sus actuaciones alrededor del incidente sucedido el 8 de abril pasado.

En esa fecha se armó en la cárcel de Itagúí un parrandón de grandes proporciones con actuación del cantante Vallenato Nelson Velásquez, comida contratada en el exterior y licor en abundancia para amenizar un festejo en el pabellón donde están recluidos los jefes de grupos armados con influiencia en el área metropolitana y que participan como “gestores” dentro del proceso de “paz urbana” del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Luego se difundieron imágenes también y testimonios que evidenciarían que en esa fecha entraron al penal carros de alta gama y habrían asistido hasta más de cien personas aprovechando la gabela que tienen estos capos, a los cuales se les permite la entrada de tres personas por cada uno los días miércoles.

De manera extraña, las cámaras del la cárcel no habrían estado funcionando.

Lo ocurrido suscitó un repudio general y obligó al Gobierno a dejar en stand by las conversaciones que ha sostenido con las bandas en esta zona del país hasta que se aclaren quiénes son los responsables y quiénes estuvieron en la fiesta.

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“La Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituye falta disciplinaria y determinar si el investigado actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad”, dijo la Procuraduría con respecto a Pérez.

Inicialmente este funcionario había quedado al margen de la indagación, pues el día de los hechos habría estado en descanso y por fuera de la región y había dejado encargado a otro funcionario.