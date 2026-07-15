El 68% de empresas cree que la jornada laboral de 42 horas reducirá su rentabilidad, según ACRIP

La entrada en vigor de la jornada laboral máxima de 42 horas semanales continúa generando ajustes en las empresas colombianas. Un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) reveló que el 68% de las organizaciones considera que la reducción de la jornada disminuirá su rentabilidad, mientras que el 90% reconoce que la medida beneficia el bienestar y el equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores.
La investigación, realizada entre 166 organizaciones de diferentes tamaños y sectores económicos, analizó el estado de implementación de la Ley 2101 de 2021, que estableció la reducción gradual de la jornada laboral sin afectar el salario ni las prestaciones sociales de los trabajadores.
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