Así será la clausura del Mundial 2026: Robbie Williams, Laura Pausini y Tom Cruise algunas de las estrellas confirmadas

La Fifa confirmó a las estrellas que estarán en el show de clausura del Mundial 2026 que finaliza este domingo, 19 de julio, en el Metlife Stadium, o conocido en este certamen como New Jersey New York Stadium. Este espectáculo se desarrollará antes del ansiado partido por la copa.
Esta ceremonia que tradicionalmente sirven como antesala al partido decisivo contará con el británico Robbie Williams como el artista principal. Junto a él se presentará la italiana Laura Pausini y el cartel lo completa la cantante Nicole Scherzinger, exintegrante de The Pussycat Dolls y el popular streamer estadounidense IShowSpeed.