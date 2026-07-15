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Así será la clausura del Mundial 2026: Robbie Williams, Laura Pausini y Tom Cruise algunas de las estrellas confirmadas

El show de clausura que tradicionalmente se hace antes de la final comenzará 90 minutos previos al pitazo inicial del decisivo encuentro.

  • Robbie Williams, Laura Pausini y Tom Cruise encabezan el cartel de artistas que harán parte de la ceremonia de clausura del Mundial 2026. Fotos: Fifa, Getty Images y @laurapausini
    Robbie Williams, Laura Pausini y Tom Cruise encabezan el cartel de artistas que harán parte de la ceremonia de clausura del Mundial 2026. Fotos: Fifa, Getty Images y @laurapausini
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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La Fifa confirmó a las estrellas que estarán en el show de clausura del Mundial 2026 que finaliza este domingo, 19 de julio, en el Metlife Stadium, o conocido en este certamen como New Jersey New York Stadium. Este espectáculo se desarrollará antes del ansiado partido por la copa.

Esta ceremonia que tradicionalmente sirven como antesala al partido decisivo contará con el británico Robbie Williams como el artista principal. Junto a él se presentará la italiana Laura Pausini y el cartel lo completa la cantante Nicole Scherzinger, exintegrante de The Pussycat Dolls y el popular streamer estadounidense IShowSpeed.

Uno de los momentos más solemnes de la jornada estará a cargo de la ganadora del EGOT (las cuatro estatuillas más importantes del entretenimiento) Jennifer Hudson, quien interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos. El evento contará con la participación especial del actor Tom Cruise, sumando el brillo de Hollywood al show previo a uno de los sucesos con mayor audiencia en el mundo del deporte.

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La clausura será producida por Balich Wonder Studio, compañía experta en espectáculos de gran escala. Según Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Fifa, la ceremonia buscará “cerrar el círculo” que comenzó con las aperturas en las tres naciones anfitrionas, evocando la misma pasión y diversidad cultural.

Esta ceremonia de clausura comenzará a las 12:30 del mediodía, hora de Colombia, exactamente 90 minutos antes del pitazo inicial. Al partido, el trofeo llegará resguardado en un cofre exclusivo diseñado por Louis Vuitton.

El performance de cierre se suma a la decisión de la Fifa de implementar un espectáculo musical durante el descanso, siguiendo el modelo de grandes eventos estadounidenses como el Super Bowl, algo que extenderá el tiempo reglamentario de 15 minutos.

En ese show de entretiempo estarán durante 11 minutos artistas como Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy, Coldplay, BTS y el reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. También harán presencia el coro infantil neoyorquino PS22 y personajes de Plaza Sésamo.

La final del primer mundial con 48 selecciones se disputará el domingo, 19 de julio, desde las 2:00 p. m. hora de Colombia y le dará una nueva copa a selecciones que ya saben lo que es campeonas del mundo.

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Preguntas y Respuestas

¿Qué artistas se presentarán en la ceremonia de clausura antes de la final del Mundial 2026?
El espectáculo previo tendrá como artista principal a Robbie Williams. También participarán Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed, Jennifer Hudson y el actor Tom Cruise como invitado especial.
¿A qué hora comienza la ceremonia de clausura del Mundial 2026 en Colombia?
La ceremonia comenzará a las 12:30 p. m., hora de Colombia. Está programada para iniciar 90 minutos antes del partido de la final, que arrancará a las 2:00 p. m. del domingo 19 de julio.
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