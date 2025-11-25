Ofrecen recompensa por responsables del ataque armado en Yondó, Antioquia

Las autoridades se encuentran en alerta por la escalada violenta que se reporta en Yondó. Este martes se confirmó la muerte de la tercera persona que resultó herida en el ataque armado ocurrido el lunes, 24 de noviembre, dentro de un establecimiento comercial.

La víctima, que permanecía en estado crítico, falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por las autoridades, las víctimas se encontraban sentadas en una mesa compartiendo cuando un sicario ingresó al lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones contra ellos.

Con este nuevo deceso, la cifra de muertos asciende a tres. A estos homicidios, se suma también el asesinato el domingo pasado, de otro habitante de la zona, para un total de cuatro muertos en las últimas 48 horas.

Hasta el momento, del ataque armado aún sobrevive una persona, que resultó herida y se encuentra siendo atendida.

Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Yondó anunció una recompensa de hasta $40 millones para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen. El alcalde, Yerson Antonio Ariza, aseguró que en el municipio no se permitirá que estructuras armadas intimiden a la población.

“Ya nos manifestaron que va a haber una ampliación de este plan de recompensa. Así que, a todos los ciudadanos, a todos los yondosinos y de la zona del Magdalena Medio, nos pueden ayudar con cualquier información que permita capturar a estos delincuentes que hoy están trayendo la zozobra, el miedo, el terror a nuestro municipio”, expresó el mandatario.

La Policía y la Fiscalía adelantan labores de inteligencia, recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para esclarecer los móviles del hecho, que por ahora no han sido confirmados. Las autoridades no descartan que detrás del ataque estén el Clan del Golfo y el ELN.

Por el momento, en el municipio se decretó toque de queda, el cual inicialmente será entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m. y se prohibió, hasta el fin de semana, el parrillero hombre. También habrá restricciones en el horario para el comercio de la zona.

Asimismo, se anunció un refuerzo de Ejército y Policía para recuperar el control en la zona, pues ya van 31 homicidios en Yondó este año, 15 casos más que el año pasado.