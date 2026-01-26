Gobernación de Antioquia le pidió al MinJusticia que inicie cuanto antes fumigaciones de cultivos de coca con drones

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó formalmente a través de una carta al Ministerio de Justicia la autorización inmediata para iniciar la erradicación focalizada de cultivos ilícitos mediante el uso de drones y aspersión terrestre en el departamento. La petición, dirigida al ministro Andrés Idárraga en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, busca frenar el crecimiento exponencial de los sembradíos de coca en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste.

En la misiva, fechada el 20 de enero de 2026, el mandatario departamental argumentó que su solicitud se ampara en la reciente disposición del Gobierno Nacional de permitir este tipo de aspersión “en los lugares en donde los grupos armados ilegales obligan a los campesinos a sembrar hoja de coca”.

Las zonas críticas y la explosión de cultivos

La Gobernación presentó un diagnóstico alarmante sobre la seguridad y el narcotráfico en el departamento. Según el documento, la densidad de los cultivos ilícitos se ha disparado en la última década, pasando de 911 hectáreas reportadas en 2013 a más de 18.785 hectáreas en 2023. La solicitud prioriza la intervención en un corredor estratégico controlado por grupos armados, que incluye los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Anorí, Ituango, El Bagre, Zaragoza, Briceño y Campamento. Rendón enfatizó que la tendencia de crecimiento se ha sostenido desde 2020 y se aceleró notablemente a partir de 2022. “Solicitamos formalmente que se autorice y se disponga de todo lo necesario para proceder a la erradicación focalizada mediante aspersión terrestre doselar con drones”, se lee en el documento, donde el gobernador también exigió conocer los protocolos de ejecución o, en su defecto, las razones de una eventual negativa por parte del Gobierno central.

Contexto nacional: regreso del glifosato y caída en la erradicación