Damnificados del terremoto siguen esperando ayudas: Procuraduría pide respuestas a la UNGRD

Casi dos meses después del terremoto del 10 de agosto, la atención de las familias damnificadas todavía enfrenta varios obstáculos. La Procuraduría General de la Nación advirtió que hay afectados que no aparecen en los registros oficiales, viviendas cuyos daños no han podido ser actualizados y auxilios económicos que aún no han llegado a quienes los necesitan.
La alerta surgió después de las visitas realizadas por la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial a los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, tres de las zonas afectadas por el sismo. Durante estos recorridos, funcionarios de la entidad escucharon a alcaldes y gobernadores para conocer cómo avanza la atención y cuáles son las principales dificultades que siguen encontrando las autoridades locales.
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Uno de los problemas señalados está relacionado con el Registro Único de Damnificados (RUD). De acuerdo con la información recopilada por la Procuraduría, el cierre de este registro dejó por fuera a familias afectadas por el terremoto, situación que golpea especialmente a quienes viven en zonas de ruralidad dispersa y en territorios étnicos.
La dificultad está relacionada con el momento en que se cerró el registro. Según los mandatarios consultados durante las visitas, el RUD dejó de recibir información el 4 de septiembre, cuando todavía no habían concluido todas las evaluaciones técnicas de las viviendas.