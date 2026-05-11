Harían auditoría forense a Savia Salud cuando la reciban de manos del Gobierno Nacional: “está quebrada”

Después de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenara la finalización de la intervención de Savia Salud por parte del Gobierno Nacional, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que empezarán con una auditoría forense para saber el verdadero estado de esta institución tras tres años de este proceso.
“No tenemos claro cuáles son las condiciones en las que recibimos Savia Salud. Tenemos claro que es un desastre absoluto lo que estamos recibiendo, que está quebrada, que debe en el sistema, que las deudas son muy grandes y que cayeron los indicadores desde que la intervinieron”, dijo el mandatario.