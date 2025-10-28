Alerta en Antioquia | 47 niños han muerto este año por infección respiratoria: ¿cómo prevenirlo?

Hay alerta en el departamento por el incremento del 68% en las muertes de niños por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) este año. Resulta que en todo 2024 hubo 28 fallecimientos de menores de cinco años y en este 2025, con corte al 18 de octubre pasado, iban 47. Antioquia, además, se encuentra entre los 10 departamentos del país con más reportes de consultas externas y hospitalizaciones por IRA y es la segunda región con más muertes de niños. Este año se han reportado casi 800.000 casos de infecciones de toda la población.
Según la Secretaría de Salud de Antioquia, además de las transiciones climáticas, el incremento en las muertes responde al acceso tardío a los servicios de salud, siendo la población más afectada los menores de cinco años, los indígenas y los mayores de 60 años.