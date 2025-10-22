El contacto piel con piel tras el parto mejora la salud y la supervivencia del recién nacido

Una nueva revisión muestra que los bebés que tienen contacto piel con piel con su madre en la primera hora de nacer tienen más probabilidades de experimentar varios beneficios, entre los que se incluyen la lactancia materna exclusiva y una temperatura corporal y concentraciones de glucosa en sangre óptimos. Entérese de más: La contaminación del aire durante el embarazo retrasa la maduración del cerebro en los recién nacidos Aunque también se estudiaron posibles beneficios de la madre, como los efectos en la pérdida de sangre y en el momento del alumbramiento de la placenta, la evidencia al respecto está menos clara. Los detalles se publican en Cochrane. El contacto piel con piel consiste en colocar al recién nacido desnudo sobre el torso descubierto de la madre inmediatamente después del parto. Esta sencilla práctica ayuda a los bebés a adaptarse a la vida fuera del útero, manteniéndolos calientes, reduciendo el estrés y el llanto y favoreciendo las actividades vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca. La evidencia en favor del contacto piel con piel inmediato es tal que los autores del trabajo desaconsejan hacer más ensayos aleatorizados donde el piel con piel no se ofrezca al grupo control.

Beneficios claros para los bebés

Esta revisión se basa en una actualización previa de 2016 que fundamentó para 20 guías internacionales, incluida una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. La nueva actualización añade 26 nuevos estudios, lo que da un total de 69 ensayos con más de 7 000 parejas de madres e hijos, la mayoría llevados a cabo en países de ingresos altos. Los resultados muestran que las madres que tienen un contacto piel con piel con sus bebés en las primeras horas tras el parto tienen más probabilidades de dar el pecho de forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé. La lactancia materna exclusiva comporta muchos beneficios a la salud de las madres, los bebés y a los sistemas sanitarios.

La revisión observó que alrededor del 75 % de los bebés que tienen contacto piel con piel se alimentan de leche materna en exclusiva al mes de vida, comparado con el 55 % de bebés de los grupos que no tuvieron contacto piel con piel. El contacto piel con piel también estuvo vinculado a mejores niveles de glucosa en sangre, temperatura corporal, respiración y frecuencia cardíaca. A pesar de las recomendaciones de iniciar de inmediato y de forma ininterrumpida el contacto piel con piel hasta después de la primera toma, muchos sistemas de salud continúan separando a madres e hijos durante ese período. “Históricamente, se ha separado a los bebés de sus madres inmediatamente después del parto para llevar a cabo procedimientos rutinarios como su exploración física, pesaje y baño, lo que ha evitado un contacto piel con piel inmediato”, afirma la autora principal Elizabeth Moore, profesora jubilada de la Escuela de Enfermería de la Universidad Vanderbilt. “Incluso en países con asistencia de alta calidad, esta práctica, fácil y sencilla de aplicar, no constituye la práctica habitual”.

Separar a madres e hijos ya no es ético