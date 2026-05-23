Vía Medellín-Bogotá, ¿sin empalme y en limbo ante salida del concesionario?

La autopista Medellín-Bogotá y otras vías aledañas del Oriente antioqueño literalmente corren el riesgo de “apagarse” dentro de dos meses y una semana, debido a que no existiría un plan de empalme claro para cuando termine la concesión que actualmente opera estos carreteables.
El concesionario Devimed le confirmó a EL COLOMBIANO que la imprevisión podría tener efectos altamente problemáticos para toda la subregión y en contra de la comodidad y seguridad de los pasajeros de 24.000 vehículos que en promedio transitan por acá todos los días.
Actualmente las concesiones de segunda, tercera, cuarta y quinta generación contemplan una fase de reversión con el fin de no causar traumas al culminar, pero no ocurre lo mismo con las de primera generación, como esta. También, el manual actual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hoy día establecen ese empalme por un periodo no menor a seis meses.
Ya había conversaciones entre las partes con el fin de firmar un otrosí que garantizara esa transición en la que Devimed fungiría como operador a la vez que ejecutaría siete proyectos priorizados con excedentes tasados hasta ahora en $121.000 millones. Solo que la Agencia de Infraestructura habría cambiado de parecer, guiada por una instrucción del presidente Gustavo Petro.
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Al ser consultada por este Medio, la ANI aseveró que junto con Devimed, con la interventoría y con el Invías, trabajan “de manera articulada” para la entrega de la información al respecto “con el fin de garantizar el adecuado traslado del corredor vial a la Nación”; no obstante, el concesionario refutó que una reunión y un recorrido con el Invías distan mucho de considerarse un empalme.
Así las cosas, simplemente Devimed entregaría el 31 de julio a las doce de la noche y el primero de agosto a las cero horas debe comenzar la operación el Invías. Ello de por sí ya genera para algunos líderes y alcaldes el temor de que ocurra como con el tramo entre El Santuario y Puerto Triunfo, que se ha deteriorado por el mantenimiento insuficiente.
Pero el asunto podría ser todavía más serio, de acuerdo con fuentes de Devimed, pues el Invías no conoce a profundidad lo que implica la concesión que “heredará” y tendría apenas este corto tiempo para revisar la infraestructura y para hacer las contrataciones respectivas con el fin de responder por asuntos gruesos como el manejo de los puntos de pago y las básculas de pesaje, la iluminación, el servicio de grúas y ambulancias o el mantenimiento vial.