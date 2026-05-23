Vía Medellín-Bogotá, ¿sin empalme y en limbo ante salida del concesionario?

La autopista Medellín-Bogotá y otras vías aledañas del Oriente antioqueño literalmente corren el riesgo de “apagarse” dentro de dos meses y una semana, debido a que no existiría un plan de empalme claro para cuando termine la concesión que actualmente opera estos carreteables. El concesionario Devimed le confirmó a EL COLOMBIANO que la imprevisión podría tener efectos altamente problemáticos para toda la subregión y en contra de la comodidad y seguridad de los pasajeros de 24.000 vehículos que en promedio transitan por acá todos los días. Actualmente las concesiones de segunda, tercera, cuarta y quinta generación contemplan una fase de reversión con el fin de no causar traumas al culminar, pero no ocurre lo mismo con las de primera generación, como esta. También, el manual actual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hoy día establecen ese empalme por un periodo no menor a seis meses. Ya había conversaciones entre las partes con el fin de firmar un otrosí que garantizara esa transición en la que Devimed fungiría como operador a la vez que ejecutaría siete proyectos priorizados con excedentes tasados hasta ahora en $121.000 millones. Solo que la Agencia de Infraestructura habría cambiado de parecer, guiada por una instrucción del presidente Gustavo Petro. Le puede interesar: Exigen a la ANI explicar freno a obras por $121.000 millones en el Oriente antioqueño Al ser consultada por este Medio, la ANI aseveró que junto con Devimed, con la interventoría y con el Invías, trabajan “de manera articulada” para la entrega de la información al respecto “con el fin de garantizar el adecuado traslado del corredor vial a la Nación”; no obstante, el concesionario refutó que una reunión y un recorrido con el Invías distan mucho de considerarse un empalme. Así las cosas, simplemente Devimed entregaría el 31 de julio a las doce de la noche y el primero de agosto a las cero horas debe comenzar la operación el Invías. Ello de por sí ya genera para algunos líderes y alcaldes el temor de que ocurra como con el tramo entre El Santuario y Puerto Triunfo, que se ha deteriorado por el mantenimiento insuficiente. Pero el asunto podría ser todavía más serio, de acuerdo con fuentes de Devimed, pues el Invías no conoce a profundidad lo que implica la concesión que “heredará” y tendría apenas este corto tiempo para revisar la infraestructura y para hacer las contrataciones respectivas con el fin de responder por asuntos gruesos como el manejo de los puntos de pago y las básculas de pesaje, la iluminación, el servicio de grúas y ambulancias o el mantenimiento vial.

Considerando que las restricciones de la Ley de Garantías van hasta el 31 de mayo, cuando son las elecciones de primera vuelta presidencial, y se podrían extender hasta el 21 de junio –segunda vuelta– habría un escollo adicional a las ya conocidas demoras de la contratación estatal. A eso se añade que el resto del tiempo, hasta el 7 de agosto, cuando entrega el gobierno del presidente Petro, sus funcionarios estarían más ocupados en tratar asuntos del empalme en el poder central que en arandelas de las regiones. “Como todos sabemos, un contrato de mil millones de pesos en el Estado puede demorar para liquidarse hasta más de un mes, y acá es de 30 años y casi dos billones de pesos; la etapa de liquidación podría demorarse más o menos un año”, añadió Devimed. Siga leyendo: Túnel del Toyo: Invías inicia traslado de equipos que tenía guardados hace un año “Es imposible entregar en un solo instante inventarios y revisar por parte de quien recibe una infraestructura de 180 kilómetros, que incluye pavimentos, obras de drenaje, licencias ambientales y la gestión social realizada durante 30 años. Y ni siquiera han preguntado qué equipos tenemos”, agregó.

Los puntos más críticos del “vacío” que quedaría

Un aspecto relevante son los peajes, que están integrados a una red de cobro electrónico que requiere una certificación previa de la tecnología utilizada, y es propiedad de Devimed. Eso ha facilitado la agilidad en la atención de los usuarios a menos de doce segundos por carro que pasa por los puntos de control, y quiere decir que si en la fecha de la entrega el Invías no cuenta con la interconexión al otro día a las cero horas no habrá forma de hacer el pago automático, ocasionando posibles congestiones. También las básculas para el pesaje de carga usan una tecnología propia del concesionario actual y tendría que ser reemplazada. Un caso especial se refiere a un servicio imprescindible, que es la iluminación. Hoy día lo provee un tercero dentro de una transacción especial por ser energía a precios de mayorista, pero si ese acuerdo deja de existir el 31 de julio a la medianoche, al minuto siguiente las vías quedarían a oscuras en caso de que Invías no tenga un nuevo contrato. También terceros están a cargo del servicio de ambulancias y paramédicos que atienden los accidentes viales en el área de la concesión, lo mismo que las grúas, y sucedería lo mismo.