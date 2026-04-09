Túnel del Toyo: Invías inicia traslado de equipos que tenía guardados hace un año

El Invías informó que este mes dará inicio al traslado de insumos y materiales a la zona de obra del Túnel del Toyo, con lo que se habilita al contratista y a la interventoría para avanzar en los trabajos programados. Durante el comité número 54 del proyecto, realizado este miércoles en Bogotá, la entidad y la Gobernación de Antioquia evaluaron el cumplimiento de los acuerdos pactados en marzo y definieron la hoja de ruta para la instalación de los equipos electromecánicos, etapa clave para la apertura de la megaobra.

Como parte de estas acciones, el Invías también realizará una inspección detallada del estado del túnel y sus galerías. Estas actividades son previas a las canalizaciones e instalaciones internas de pantallas y otras elementos electromecánicos necesarios para la operación. Por su parte, la Gobernación de Antioquia informó el pasado 6 de abril el inicio de la etapa precontractual de las obras a su cargo. Sin embargo, tareas críticas como la corrección de humedades, la construcción de galerías de presurización para evacuación en emergencias y la adecuación del centro de control alterno se ejecutarían entre julio y diciembre de este año. También te puede interesar: Gremios de la infraestructura piden que se instalen equipos del Túnel del Toyo de manera urgente

¿Cómo se destrabó la megaobra?