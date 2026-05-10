Todo quedó abierto para la vuelta de los playoffs: ¿cuándo y a qué horas se jugarán?

La ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay dejó un panorama abierto, aunque con saldo favorable para los equipos visitantes. Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Santa Fe consiguieron resultados importantes fuera de casa y llegan con ventaja —o mejor posicionados— para los encuentros definitivos de esta semana.
El único local que logró imponerse fue Deportes Tolima, que derrotó 1-0 al Deportivo Pasto en Ibagué y tomó una leve ventaja en la serie.
Atlético Nacional fue uno de los grandes beneficiados de la jornada. El cuadro verdolaga superó 2-1 a Internacional de Bogotá en el estadio de Techo y ahora tendrá la posibilidad de cerrar la clasificación frente a su gente en el Atanasio Girardot.