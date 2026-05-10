Todo quedó abierto para la vuelta de los playoffs: ¿cuándo y a qué horas se jugarán?

La ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay dejó un panorama abierto, aunque con saldo favorable para los equipos visitantes. Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Santa Fe consiguieron resultados importantes fuera de casa y llegan con ventaja —o mejor posicionados— para los encuentros definitivos de esta semana. El único local que logró imponerse fue Deportes Tolima, que derrotó 1-0 al Deportivo Pasto en Ibagué y tomó una leve ventaja en la serie. Atlético Nacional fue uno de los grandes beneficiados de la jornada. El cuadro verdolaga superó 2-1 a Internacional de Bogotá en el estadio de Techo y ahora tendrá la posibilidad de cerrar la clasificación frente a su gente en el Atanasio Girardot.

Por su parte, Junior logró un triunfo valioso en Manizales. El conjunto barranquillero venció 1-0 al Once Caldas y quedó con la primera opción de avanzar a semifinales cuando dispute el partido de vuelta en el Metropolitano. La otra serie que terminó igualada fue la de América de Cali y Santa Fe. El cuadro cardenal rescató un empate 1-1 en territorio vallecaucano y buscará aprovechar la localía en Bogotá para sellar el paso a la siguiente ronda. Pese a las ventajas obtenidas por Nacional, Tolima y Junior, las diferencias fueron mínimas y ninguna llave parece definida. Los partidos de ida mostraron series cerradas, con pocos goles y mucha paridad, por lo que todo quedará resuelto en los encuentros de vuelta.