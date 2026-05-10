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Todo quedó abierto para la vuelta de los playoffs: ¿cuándo y a qué horas se jugarán?

Nacional, Junior y Tolima tomaron ventajas mínimas en los partidos de ida, mientras que Santa Fe y América dejaron su serie igualada.

  • Nacional recibirá al Internacional de Bogotá, este martes, para abrir los duelos de vuelta de la Liga. FOTO COLPRENSA
    Nacional recibirá al Internacional de Bogotá, este martes, para abrir los duelos de vuelta de la Liga. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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La ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay dejó un panorama abierto, aunque con saldo favorable para los equipos visitantes. Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Santa Fe consiguieron resultados importantes fuera de casa y llegan con ventaja —o mejor posicionados— para los encuentros definitivos de esta semana.

El único local que logró imponerse fue Deportes Tolima, que derrotó 1-0 al Deportivo Pasto en Ibagué y tomó una leve ventaja en la serie.

Atlético Nacional fue uno de los grandes beneficiados de la jornada. El cuadro verdolaga superó 2-1 a Internacional de Bogotá en el estadio de Techo y ahora tendrá la posibilidad de cerrar la clasificación frente a su gente en el Atanasio Girardot.

Por su parte, Junior logró un triunfo valioso en Manizales. El conjunto barranquillero venció 1-0 al Once Caldas y quedó con la primera opción de avanzar a semifinales cuando dispute el partido de vuelta en el Metropolitano.

La otra serie que terminó igualada fue la de América de Cali y Santa Fe. El cuadro cardenal rescató un empate 1-1 en territorio vallecaucano y buscará aprovechar la localía en Bogotá para sellar el paso a la siguiente ronda.

Pese a las ventajas obtenidas por Nacional, Tolima y Junior, las diferencias fueron mínimas y ninguna llave parece definida. Los partidos de ida mostraron series cerradas, con pocos goles y mucha paridad, por lo que todo quedará resuelto en los encuentros de vuelta.

Así se jugarán las revanchas

La definición comenzará este martes. Atlético Nacional recibirá a Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot desde las 6:20 p.m. Más tarde, a las 8:30 p.m., Santa Fe enfrentará al América de Cali en El Campín. De estos dos compromisos saldrán los primeros semifinalistas del campeonato.

El miércoles será el turno para las otras dos llaves. Deportivo Pasto intentará remontar frente al Tolima desde las 6:00 p.m., mientras que Junior buscará confirmar su ventaja ante Once Caldas a las 8:15 p.m. en Barranquilla.

La expectativa es alta, porque aunque algunos equipos llegan con ventaja, ninguna serie parece sentenciada. La Liga BetPlay promete una semana definitiva llena de tensión y emociones rumbo a las semifinales

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