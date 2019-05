El tramo huérfano de la avenida Regional que nadie quiere asumir

A pesar de que el tramo vial en cuestión se ubica en jurisdicción de Sabaneta, el municipio asegura que no es su competencia el mantenimiento. Así lo explica Héctor Yepes , secretario General de la localidad, quien sostiene que la vía es responsabilidad de la Nación, y la administración municipal solo debe ubicar la señalización vertical e instalar las cámaras de fotodetección, que son un elemento persuasivo de seguridad.

En el extremo sur de la avenida Regional, que recibe el tránsito vehicular de la variante a Caldas (sentido surnorte), son necesarios trabajos de mantenimiento. Desde hace más de un año se empezaron a abrir huecos en el pavimento, principalmente en el carril central, situación particular ya que ningún otro sector de la vía refleja un deterioro tan crítico.

“La vía no está a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), no pertenece a la red vial nacional definida en el decreto 1735 de agosto 28 de 2001”, así lo aseguró Juan Manuel Espinal Monsalve, director territorial de Invías en Antioquia. En el documento solo se cataloga el tramo que conecta la Variante a Caldas y la autopista Sur como vía 2509. La avenida Regional no aparece en el texto oficial bajo jurisdicción del Gobierno Nacional.

El líder de la dependencia explicó que cuando se desarrolló la doble calzada de la Variante a Caldas (construida por tramos desde 2006), la carretera se conectó con la Regional porque “era el enlace que quedaba pendiente para darle continuidad al sistema vial”. No obstante, según Espinal, en el punto donde termina la Variante también acaba la jurisdicción de la Nación.

“La Autopista Sur (vía paralela a la avenida Regional, al costado occidental del río Medellín) es la vía nacional. La Regional sirve al tráfico que viene del sur del país, pero la vía no hace parte de la red”, explicó el director.

El Invías tampoco aclara quién debe responder por la calzada, argumentando: “no somos el organismo competente para determinar titularidades o a cargo de quién están las vías”.