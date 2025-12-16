x

Les saldría cara la rumba: Procuraduría abre indagación por fiesta en Nicaragua con el prófugo Carlos Ramón González

La investigación se centra en la posible responsabilidad disciplinaria de funcionarios de la embajada, luego de la difusión de un video que muestra al exdirector del Dapre, con circular roja de Interpol, participando en una celebración dentro de la sede diplomática.

  • Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua y el procurador Gregorio Eljach. Foto: Colprensa
    Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua y el procurador Gregorio Eljach. Foto: Colprensa
hace 11 horas
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar tras la difusión de un video en el que se observa al exdirector del Dapre y prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, bailando en una fiesta promovida por la Cancillería en Nicaragua. El caso ha generado controversia por tratarse de una sede diplomática colombiana y por la eventual participación de funcionarios públicos en los hechos.

El procurador general, Gregorio Eljach, confirmó que la actuación disciplinaria se activó a partir de información conocida por medios de comunicación y aclaró que, aunque aún no ha llegado un informe oficial, existen elementos suficientes para iniciar las verificaciones. Eljach explicó que, al tratarse de una embajada, los hechos habrían ocurrido en territorio colombiano, dado que estas sedes representan una extensión de la soberanía nacional.

Según el jefe del Ministerio Público, la indagación no está dirigida contra González, quien actualmente no ostenta la calidad de servidor público, sino contra los funcionarios que habrían participado en la organización del evento. “Se pudo haber cometido una conducta disciplinable por parte de servidores públicos en ejercicio”, señaló, al referirse a personal de la embajada y de la consejería diplomática.

La Procuraduría busca establecer quiénes estuvieron presentes en la reunión, quién extendió las invitaciones, quién autorizó y quién organizó la celebración que quedó registrada en el video que circuló públicamente. Para Eljach, estos hechos deben ser evaluados desde el punto de vista disciplinario, precisamente porque ocurrieron en una sede bajo jurisdicción colombiana.

“El ejercicio de la función disciplinaria se extiende a estos espacios, y son los servidores públicos quienes deben responder”, enfatizó el procurador, al subrayar que la investigación apunta a esclarecer posibles responsabilidades administrativas dentro del servicio exterior colombiano.

La apertura de esta indagación se suma a los cuestionamientos políticos y jurídicos que ha generado la situación del exfuncionario, mientras las autoridades avanzan en determinar si desde una representación diplomática del país se incurrió en conductas contrarias a los deberes del servicio público.

Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, se encuentra prófugo de la justicia luego de ser vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recibió asilo en ese país y en su contra existe una circular roja de Interpol.

