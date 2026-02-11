Aumentan los avistamientos de nutrias en el río Medellín y el Oriente antioqueño, ¿qué está pasando?

Los recientes avistamientos de nutrias en el río Medellín, el corregimiento de Santa Elena e incluso en sectores urbanos como Itagüí, así como en municipios del Oriente antioqueño como Rionegro, Marinilla, La Ceja y La Unión, han llamado la atención de ciudadanos que comparten imágenes y videos en redes sociales. Para muchos es una escena inesperada en medio del caos de la ciudad; para los expertos, es una señal ambiental que merece ser leída con contexto.
