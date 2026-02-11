Aumentan los avistamientos de nutrias en el río Medellín y el Oriente antioqueño, ¿qué está pasando?

Los recientes avistamientos de nutrias en el río Medellín, el corregimiento de Santa Elena e incluso en sectores urbanos como Itagüí, así como en municipios del Oriente antioqueño como Rionegro, Marinilla, La Ceja y La Unión, han llamado la atención de ciudadanos que comparten imágenes y videos en redes sociales. Para muchos es una escena inesperada en medio del caos de la ciudad; para los expertos, es una señal ambiental que merece ser leída con contexto.

Características de la nutria neotropical vista en Antioquia

En diálogo con David Echeverry López, jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, se explicó que la especie registrada en la región es la Lontra longicaudis, conocida como nutria neotropical. Se trata de un mamífero semiacuático con una alta capacidad de adaptación, capaz de habitar ríos, quebradas, humedales, embalses y cuerpos de agua tanto conservados como intervenidos por el ser humano. Uno diría que el río Medellín es el lugar menos apto para que una nutria nade con sus crías, pero no es así. Estas especies son capaces de aguantar altos niveles de contaminación y además son buenos indicadores de que el ambiente esta mejorando progresivamente. “La presencia de nutrias se explica porque hay una combinación de factores biológicos, ecológicos y de comportamiento como tal de la especie. Estos esfuerzos que se llevan años haciendo para ir saneando nuestros ríos y quebradas van dando resultados”, afirmó el experto.



¿Está creciendo la población de nutrias en el departamento?

El aumento en los registros no significa necesariamente que las nutrias estén llegando recientemente a estos ecosistemas. Según Cornare, muchas veces estos animales han estado presentes durante años, pero su comportamiento esquivo dificulta su detección. Incluso con cámaras trampa, los registros pueden ser escasos. A esto se suma que hoy más personas cuentan con celulares y redes sociales, lo que facilita que cualquier encuentro con fauna silvestre quede grabado y se viralice. Es decir, parte del “aumento” puede estar asociado a una mayor visibilidad y no exclusivamente a un crecimiento repentino de la población.

¿Qué indica la presencia de nutrias sobre la calidad del agua?

La nutria es considerada una especie bioindicadora, lo que significa que su presencia refleja el estado de salud del ecosistema acuático. Para que este mamífero esté en un río, debe existir una cadena alimenticia funcional. Primero se recuperan pequeños organismos y peces; luego aparecen los depredadores. En ese sentido, ver nutrias en el río Medellín o en quebradas del Oriente antioqueño puede interpretarse como una señal positiva sobre la calidad del hábitat. Aunque estos procesos son lentos y no implican que los ríos estén completamente saneados, sí evidencian avances progresivos en materia ambiental.

Principales amenazas para la nutria en Colombia

Pese a la buena noticia ecológica, la nutria está catalogada en Colombia como especie vulnerable. Históricamente ha sido cazada y aún enfrenta amenazas como conflictos con criaderos de peces, envenenamientos, agresiones, pérdida de hábitat y tráfico ilegal para tenencia como mascota. “Es un animal que ha sido traficado y que ha sido sometido a casos de tenencia ilegal, o sea, que también sufre el flagelo del tráfico ilegal. Entonces, es una especie que para mí es muy emblemática porque es el leoncito, el león de río que dicen. Es una especie muy linda y es una especie indicadora que nos tiene como una gran noticia que la podamos ver en ecosistemas naturales”, añadió el experto. En el Oriente antioqueño se han presentado casos asociados a conflictos con actividades productivas, lo que demuestra que la coexistencia entre fauna silvestre y actividades humanas sigue siendo un reto.



¿Qué hacer si ve una nutria en el río Medellín o Rionegro?