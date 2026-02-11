Hermano de minCultura: $383 millones en contratos y más derroches ‘electorales’

No han pasado ni dos semanas desde que entró en vigencia la Ley de Garantías y Colombia sigue conociendo casos de miles de millones de pesos que se han ido en la firma de contratos en entidades del Gobierno. Esa normatividad busca evitar que en época electoral se usen los recursos públicos para favorecer a uno o varios candidatos. Sin embargo, recientes contratos que ganó Salim Kadamani Fonrodona con el Estado —hermano de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani— se suman a la lista de contrataciones desbordadas que se hicieron hasta la fecha límite para su entrada en vigencia (31 de mayo).
Kadamani, quien es diseñador y gestor de modas, recibió $257 millones en contratos al límite de la Ley de Garantías. Estos se suman a los demás contratos que contabilizan $383 millones desde febrero de 2025. Esta información está publicada en el portal Datos Abiertos, que reúne los procesos de contratación que se encuentran en el sistema electrónico de contratación pública (Secop II).
Allí se evidencia que los dos primeros contratos aparecen firmados el mismo día: el 25 de febrero del año pasado. Uno corresponde a $50’448.000 y tiene como objeto “prestar los servicios profesionales para brindar apoyos administrativos de la Dirección de Apropiación del MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)”.
Ese contrato contó con una prórroga de tres meses por un valor de $25’224.000. Adicionalmente, Kadamani firmó otro el 24 de enero de este año, que se extenderá hasta el 23 de diciembre. Este también corresponde a labores en la Dirección de Apropiación y es de más de $137 millones de pesos.