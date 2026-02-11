Con los albergues a reventar: así se organizan en Córdoba para atender a los damnificados en medio de las inundaciones

Desde el 31 de enero, la lluvia no ha dado tregua en el departamento de Córdoba: al menos 16 municipios están inundados. Según el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres (UNGRD), las cifras de víctimas son estremecedoras: 58.020 familias afectadas, 18 personas fallecidas, 4 heridas y ninguna desaparecida. Se registran 10.346 viviendas averiadas y 3.991 destruidas, además de afectaciones en 93 municipios de 16 departamentos, con 118 eventos reportados.
