Con los albergues a reventar: así se organizan en Córdoba para atender a los damnificados en medio de las inundaciones

Desde el 31 de enero, la lluvia no ha dado tregua en el departamento de Córdoba: al menos 16 municipios están inundados. Según el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres (UNGRD), las cifras de víctimas son estremecedoras: 58.020 familias afectadas, 18 personas fallecidas, 4 heridas y ninguna desaparecida. Se registran 10.346 viviendas averiadas y 3.991 destruidas, además de afectaciones en 93 municipios de 16 departamentos, con 118 eventos reportados.

La magnitud del desastre es tal que los albergues no dan abasto. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Montería, las autoridades instaron a que, quienes tengan la posibilidad de refugiarse en casas de familiares o amigos, lo hagan. Esta modalidad fue denominada como: autoalbergue. “Los cordobeses solidarios pueden abrir sus puertas a quienes lo necesiten ante la emergencia por las inundaciones que atraviesa el departamento. De esta manera, se asegura una atención más eficiente y digna para las familias en situación de mayor vulnerabilidad. Este gesto de apoyo fortalece la capacidad de respuesta y muestra el espíritu solidario que caracteriza al pueblo cordobés”, dijeron. Ante el panorama, todo el departamento se encuentra en alerta amarilla. Mientras tanto, desde el Estado han habilitado otras opciones de refugio. Puede leer: Tras pedido de Petro, Superservicios abre investigación a hidroeléctricas por manejo de embalses En la tarde del martes, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció que identificaron 21 predios —ubicados en Sucre y Córdoba— bajo su administración que podrían ser usados para albergar a las personas damnificadas. Además, identificaron extensiones de tierra en donde podrían reubicarse familias mientras se atiende la contingencia.

”Por instrucciones del señor presidente estamos haciendo la verificación de predios rurales y urbanos para colaborar con solucionar la tragedia que está ocurriendo”, aseguró Amelia Pérez, directora de la entidad.

Desde la UNGRD, mientras tanto, enviaron un mensaje mixto. Por un lado, aseguraron que la entidad tiene la capacitad de responder a la emergencia. Sin embargo, durante el Consejo de Ministros del lunes, Carlos Carillo, director de la entidad, aseguró que “no hay plata para reconstruir” las zonas afectadas. En contexto: ¿A propósito de Urrá, embalses en Colombia botan o no agua? Acolgen explica cómo operan en temporada de lluvias Por el momento, desde la UNGRD se están coordinando camiones con 70 toneladas de ayudas, entre ellas 2.161 colchonetas y 1.300 kits de alimentos no perecederos, aseo, cocina, hamacas y sábanas. En las próximas horas, aseguraron que esperan completar un total de 223 toneladas de asistencia humanitaria

En conversación con EL COLOMBIANO, la entidad precisó que aquello no corresponde a donaciones, sino a elementos comprados por la entidad. ”La asistencia humanitaria que se entrega obedece a estándares internacionales (tablas nutricionales y cantidades). Además, es mucho más caro el traslado logístico y la clasificación de donaciones que la precompra de asistencia humanitaria de la UNGRD”, expresaron. En cuanto a los protocolos activados, la entidad le aseguró a este medio que “se activó la Sala de Crisis Nacional y en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), se activó de manera inmediata la respuesta en territorio con Policía, brigadas del Ejército, Defensa Civil, Bomberos y otros organismos de socorro”. Además, añadieron que su operación es conjunta con entidades privadas y comunitarias. En cuanto a las donaciones, la mayoría se están recogiendo por medio de otras organizaciones, una de ellas es la Cruz Roja. Por el momento, la institución ya ha entregado 122 kits de alimentos, 122 kits de cocina, 122 kits de higiene, 244 toldillos y 244 hamacas en Montería. Otra de las opciones es donar directamente a las Alcaldías y gobernaciones de los lugares afectados.

Francisco Moreno, director ejecutivo de la organización, explicó en entrevista con Noticias RCN que “la mejor forma de ayudar es haciendo sus donaciones en nuestras cuentas de la página www.cruzrojacolombiana.org”. Siga leyendo: ¡Sí cumplió! El gobernador de Córdoba regaló una moto al hombre cuya vida salvó en inundación Pero las donaciones para las personas no son el único ítem. La UNGRD aseguró que en articulación con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá y el Ejército Nacional, trasladará cerca de 11 toneladas de alimento e insumos veterinarios para atender a los animales afectados por la tragedia. “En la gestión del riesgo, proteger la vida también significa proteger a los animales. Ellos hacen parte de las familias y de los medios de subsistencia de miles de personas. Por eso, esta ayuda humanitaria también llega para ellos”, señaló Carlos Carrillo. Por el momento, la respuesta desde Presidencia ha sido tajante: el presidente Gustavo Petro ya le pidió a la Corte Constitucional que revise el decreto de emergencia económica para volver a activarlo.

