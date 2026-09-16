Ellos son los dos detenidos por la balacera en la Avenida Regional, en Envigado: estarían robando motos desde la medianoche

Los dos hombres detenidos luego de la balacera en la avenida Regional del pasado martes quedaron registrados buscando motos para robar desde la medianoche de ese día. En videos de cámaras de Sabaneta e Itagüí se observó el recorrido y hasta como se hurtaron una de las dos motos antes de la persecución y posterior tiroteo que terminó con uno de ellos herido (falleció este miércoles) y el otro capturado.
Según el reporte policial, Brian Steven González Atehortúa, de 23 años, y Juan José Zapata Penagos, de 17 años, se les vio por primera vez a la 1:02 de la mañana de este martes en la zona céntrica de Sabaneta, donde quedaron registrados robándose una motocicleta, una AKT NKD 125, la cual dejaron abandonada al lado de una bodega en la avenida Regional, en jurisdicción de este municipio, y fue recuperada tras el operativo.