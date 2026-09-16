Ellos son los dos detenidos por la balacera en la Avenida Regional, en Envigado: estarían robando motos desde la medianoche

Los dos hombres detenidos luego de la balacera en la avenida Regional del pasado martes quedaron registrados buscando motos para robar desde la medianoche de ese día. En videos de cámaras de Sabaneta e Itagüí se observó el recorrido y hasta como se hurtaron una de las dos motos antes de la persecución y posterior tiroteo que terminó con uno de ellos herido (falleció este miércoles) y el otro capturado. Según el reporte policial, Brian Steven González Atehortúa, de 23 años, y Juan José Zapata Penagos, de 17 años, se les vio por primera vez a la 1:02 de la mañana de este martes en la zona céntrica de Sabaneta, donde quedaron registrados robándose una motocicleta, una AKT NKD 125, la cual dejaron abandonada al lado de una bodega en la avenida Regional, en jurisdicción de este municipio, y fue recuperada tras el operativo.

Acto seguido, según la Policía Metropolitana, los señalados delincuentes llegaron pasadas las 2:00 de la mañana hasta el corregimiento de San Antonio de Prado, en el cual tomaron una segunda moto, una Yamaha SZR, la cual se llevaron bajo la modalidad de “taconeo”, que consiste en empujar el vehículo.

El operativo y la balacera en la avenida Regional

Ante la alerta de ambos robos, agentes de la Policía Metropolitana intentaron interceptar a estas dos personas en la avenida Regional con la calle 60 sur, a la altura del Centro Comercial Mayorca, en Sabaneta. Al hacer el llamado para que se detuvieran, los delincuentes abandonaron la moto que llevaban arrastrada y desenfundaron un arma de fuego, disparando contra la patrulla. Entérese: Balacera en la Regional tras robo de motos: capturaron a un joven y aprehendieron a un menor herido Tras la escapatoria de estos motorizados, los uniformados de Sabaneta alertaron a sus similares de Envigado, quienes hicieron un cierre en la calzada izquierda (la que da al río). Estas dos personas tomaron el otro tramo de esta vía, en medio del cruce de disparos con tres policías que participaban en el operativo. Cuando llegaron a la carrera 49 (avenida Regional) con la calle 30 sur, y luego de más de 16 disparos hechos por los policiales por toda esta vía nacional, dos de ellos impactaron en la espalda de Juan José, quien cayó al piso de la moto en la que se estaba transportando como pasajero. En una camioneta fue trasladado a la Clínica Las Américas del Sur, en Envigado, donde falleció a las 11:00 a.m. del este miércoles. En medio de la atención que se le hizo a este menor de edad, a dos metros de donde cayó las autoridades encontraron un arma de fuego, la cual habría sido utilizada para dispararle a los uniformados en el intento de escapatoria. Amplíe la noticia: Tiroteo provocó cierre en la avenida Regional, a la altura de Viva Envigado: esto fue lo que ocurrió El conductor de la motocicleta siguió su recorrido, mientras era perseguido por las cámaras de seguridad. Cuando llegó a la glorieta de La Aguacatala, lo estaban esperando unidades de la Policía de El Poblado, quienes interceptaron a Brian Steven, procediendo con su captura por estos hechos, así como la incautación de la moto en la que se estaban movilizando, una Yamaha Crypton.

Estado de salud de los implicados y antecedentes judiciales

Brian Steven, quien tenía anotaciones de 2019 por el delito de violencia contra servidor público, fue capturado y deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. En próximas horas será presentando ante un juez de control de garantías.

Según la información oficial, estos dos jóvenes venían del barrio Villatina, en la comuna 8 (Villa Hermosa), en el oriente de Medellín, zona donde delinquen dos estructuras que estarían dedicadas al hurto de motocicletas. Una de ellas sería la banda Los Conejos, que trabaja de la mano con el GDO Caicedo, mientras que la otra sería La Roja, aliada de La Terraza. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si los detenidos tras este tiroteo pertenecerían a alguna de estas dos organizaciones delincuenciales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Murió adolescente herido en la balacera en la Avenida Regional en un hospital de Envigado

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