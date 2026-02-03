A juicio por presunto feminicidio el novio de Laura Blanco, periodista que murió tras caer de un noveno piso

La Fiscalía radicó el escrito de acusación que da inicio formal al juicio contra Óscar Santiago Gómez Leal, señalado como presunto responsable del feminicidio de la periodista Laura Camila Blanco Osorio, ocurrido en un apartamento del norte de Bogotá. El ente acusador identificó que el agresor, previo al asesinato, habría ejercido violencia de género contra Blanco, “como quiera que tenía hacia ella un trato verbal de prostituta, gorda, la reprendía por sus comportamientos como mujer, la celaba, revisaba su celular, actos de opresión y dominación con la intención de degradar su dignidad humana”. Para la Fiscalía, Óscar Gómez se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales cuando cometió el crimen. Según la acusación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de junio de 2025, hacia las 5:00 a. m., en el interior de un apartamento ubicado en la localidad de Barrios Unidos. De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la víctima se encontraba compartiendo con amigos y con su pareja sentimental, Óscar Santiago Gómez Leal, con quien sostenía una relación desde hacía cerca de dos años.

En medio de una discusión en la habitación principal, el procesado habría estrangulado y asfixiado a la joven; posteriormente, y siendo consciente de su actuar, la habría arrojado por la ventana desde un noveno piso, causándole la muerte. El escrito sostiene que el crimen no fue un hecho aislado, sino que se enmarcó en un ciclo previo de violencias físicas, verbales y psicológicas ejercidas contra Laura, un joven comunicadora que laboraba en una agencia de mercadeo. En el documento se describen episodios de insultos, humillaciones, control sobre su vida personal, celos constantes y actos de dominación que, según la Fiscalía, evidencian una dinámica de violencia de género. Para el ente acusador, Óscar actuó en pleno uso de sus facultades mentales al momento de los hechos.

Con la radicación del escrito de acusación, el proceso entra ahora en la etapa de juicio, en la que se practicarán pruebas y se escucharán testimonios de todas las partes para determinar la responsabilidad penal del acusado por feminicidio agravado.

“Era una mujer excepcional y detallista”