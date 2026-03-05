Entrevista de la ministra TIC contradice versión de Petro sobre película del Almirante Padilla: “El presidente la encomendó”

La polémica por la realización de la película sobre el almirante José Padilla y el papel del presidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo. En una entrevista, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, aseguró que el proyecto fue una tarea que el propio mandatario le encomendó directamente a esa cartera.
Esta afirmación niega directamente la versión que ahora dice el presidente Gustavo Petro, quien a través de un mensaje que compartió en cuenta de X (antes Twitter), aseguró que él no ordena “hacer películas”.
Además, en su mensaje aseguró que “la conmemoración de los 200 años de la fuerza naval es una ley de la república. Y la película de José Prudencio Padilla es la mejor conmemoración se trata del gran almirante, guajiro constructor de la independencia”.