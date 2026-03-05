Abecé del decreto que lo podría transferir a una EPS intervenida por Petro si vive en estos municipios

Las ideas del gobierno del presidente Gustavo Petro para cambiar el sistema de salud de facto y por fuera del Congreso están a la orden del día. Aun cuando eso signifique enviar a 2,4 millones de personas al limbo. O, por ahí cerca, a que su salud esté en manos de la Nueva EPS, que lleva dos años acumulando problemas.
Más o menos ese sería el número de usuarios de otras aseguradoras que llegarían a esa entidad promotora de salud (EPS) en al menos 504 municipios de Colombia. Lo que quiere decir que el 45 % quedará bajo una gestión marcada por la intervención de la Superintendencia de Salud (que inició en abril de 2024).
Así las cosas, los planes del Ministerio de Salud le cambiarán la vida a los habitantes de esas zonas —que están ubicadas en 27 departamentos—, en donde la única EPS que estará habilitada para funcionar será la mencionada anteriormente. Es decir, que sus habitantes no tendrán más elección que irse a la aseguradora que cumplirá dos años siendo manejada por el Gobierno Petro y que tiene problemas por todos lados.
¿Que cuáles problemas? Basta con voltear la mirada a los siguientes hechos: no presenta estados financieros desde septiembre de 2023; en menos de dos años aumentó cuatro veces sus deudas (de $6 billones a $24 billones); acumuló 120.000 tutelas sin responder y ha tenido cinco interventores en 23 meses. A pesar de estas banderas rojas, al ministro Guillermo Jaramillo y al presidente Petro les parece que nada podrá salir mal.