DIM empató con Juventud de las Piedras en Uruguay: el pase a los grupos de la Libertadores se definirá en el Atanasio

Dio la sensación de que, en el Gran Parque Central de Montevideo, el DIM conseguiría la segunda victoria de su historia en un partido de Copa Libertadores jugando en Uruguay. El cuadro rojo, que contó con el regreso de Alejandro Restrepo al banco de suplentes tras la expulsión de la ida ante Liverpool, “dominó” en la primera parte.
El Poderoso no solo tuvo el balón. También fue eficiente. El uruguayo Enzo Larrosa, que parecía tener un partido especial en su tierra: quería demostrar por qué un equipo del extranjero se fijó en sus características. El “nueve” del Medellín lo hizo como mejor sabe: anotó el gol de los paisas.
Larrosa, de 24 años, abrió el marcador cuando iban 32 minutos. Cazó, de zurda, un rebote dentro que dejó el arquero Sosa, de Juventud, después de un remate del atacante argentino Francisco Fydriszewski dentro del área. Enzo celebró con euforia. Los futbolistas del cuadro local protestaron.