DIM empató con Juventud de las Piedras en Uruguay: el pase a los grupos de la Libertadores se definirá en el Atanasio

Dio la sensación de que, en el Gran Parque Central de Montevideo, el DIM conseguiría la segunda victoria de su historia en un partido de Copa Libertadores jugando en Uruguay. El cuadro rojo, que contó con el regreso de Alejandro Restrepo al banco de suplentes tras la expulsión de la ida ante Liverpool, “dominó” en la primera parte. El Poderoso no solo tuvo el balón. También fue eficiente. El uruguayo Enzo Larrosa, que parecía tener un partido especial en su tierra: quería demostrar por qué un equipo del extranjero se fijó en sus características. El “nueve” del Medellín lo hizo como mejor sabe: anotó el gol de los paisas. Larrosa, de 24 años, abrió el marcador cuando iban 32 minutos. Cazó, de zurda, un rebote dentro que dejó el arquero Sosa, de Juventud, después de un remate del atacante argentino Francisco Fydriszewski dentro del área. Enzo celebró con euforia. Los futbolistas del cuadro local protestaron.

¿El motivo? Decían que “El Polaco” cometió una falta en el “mano a mano” con el defensor que lo marcó. El central peruano decidió que era una situación normal: no hubo penalización. El gol fue válido. Ese tanto “tapó” los pequeños errores que cometieron, por desconcentración, jugadores como Esneyder Mena, Halam Loboa, entre otros, que se mostraron imprecisos en pases “sencillos”. También hizo que pasara a segundo plano la jugada clara que tuvo Frank Fabra –una de las figuras del partido–, dentro del área en la que, en lugar de centrar el balón al punto penalti, resultó pateando y el arquero charrúa la tapó.

¿Un empate valioso? En el segundo tiempo, Juventud salió decidido a buscar el empate. Por eso adelantó sus líneas. También se quedó con el control de la pelota. La estadística final del partido es reflejo de lo que ocurrió: los charrúas generaron 9 opciones de gol y resultaron con el 55% de la posesión del balón. Con su intensidad, los uruguayos pusieron en aprietos a la defensa de El Poderoso. En una jugada que, en apariencia, era sencilla de controlar, llegó el gol del empate. El balón pasó por la espalda de Malcom Palacios y de Kevin Mantilla. Bruno Larregui pateó con fuerza y puso el 1-1. Fue una de las dos opciones con peligro que generó Juventud. La otra fue un cabezazo que dio en el travesaño. Al final, el cuadro rojo buscó el gol de la victoria. Quiso emular la “épica” que consiguió contra Liverpool hace un par de semanas. Le metió el acelerador al ataque en los últimos minutos. Estuvo cerca de marcar, pero no lo consiguió: el marcador en Montevideo quedó igualado. ¿Ese resultado es bueno para el Medellín? En apariencia, sí. Los rojos no perdieron en una plaza complicada. No obstante, el Medellín tendrá que buscar, el próximo jueves (7:30 p.m.), en el Atanasio Girardot, su primera victoria siendo local en el primer semestre del año para conseguir meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En caso de no conseguir la victoria, los antioqueños recaerían en los grupos de la Copa Sudamericana, en la que clasificaron, por Colombia, Millonarios y América de Cali, que venció 2-1 a Bucaramanga en la noche del jueves en el Pascual Guerrero. Siga aquí el minuto a minuto:

Estos son los titulares del DIM:



Salvador Ichazo; José Ortiz, Kevin Mantilla, Malcom Palacios; Esneyder Mena, Didier Moreno, Halam Loboa, Alexis Serna, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski, Enzo Larrosa.