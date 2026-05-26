Dos días sin hallazgo: así avanza la búsqueda del turista desaparecido en el embalse Peñol-Guatapé

Las labores de búsqueda del turista desaparecido en el embalse Peñol-Guatapé entraron en su segundo día sin resultado. El hombre cayó al agua en la tarde del domingo 24 de mayo durante una fiesta en un planchón en el sector El Marial, jurisdicción de El Peñol, y desde ese momento no volvió a ser visto.

Desde la noche del domingo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Peñol se desplazó al lugar. “De inmediato acudimos al sitio y al llegar en horas de la noche realizamos la marcación de los puntos donde posiblemente ocurrió el incidente”, explicó Henry Berrio Ocampo, comandante del cuerpo de bomberos de El Peñol. El lunes desde las 8 de la mañana, los organismos de socorro realizaron 15 inmersiones en profundidades de entre 20 y 35 metros sin lograr dar con el cuerpo.

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Este martes, la búsqueda continúa en un nuevo punto señalado por personas que se encontraban cerca del lugar al momento de la caída. “Por informaciones de personas que se encontraban cerca del sitio nos muestran otro punto”, dijo Berrio. El reto es mayor: la profundidad mínima en esa zona es de 35 metros y puede alcanzar los 50. “Vamos a proceder a realizar las búsquedas con medios manuales y con el apoyo de buzos”, añadió el comandante.

En el operativo trabajan 14 buzos especializados del equipo de buceo de bomberos del Oriente antioqueño que integra a los cuerpos de bomberos voluntarios de Marinilla, El Peñol, La Ceja, El Carmen de Víboral y El Retiro, con 12 embarcaciones disponibles. Los acompañan personal de protección del embalse de EPM, la Policía Fluvial del municipio de Guatapé, la Alcaldía de El Peñol, la Defensa Civil de Guatapé y familiares del desaparecido que permanecen en el lugar a la espera de noticias.

Además, el cuerpo especializado de buceo de los bomberos de El Peñol usa un radar especializado en la búsqueda de cuerpo que recibieron hace menos de un año precisamente por las dificultades que padece el cuerpo de bomberos en la búsqueda de cuerpos.

La alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, le confirmó al medio MiOriente que quienes iban a bordo del planchón no tenían puesto el chaleco salvavidas obligatorio y que el hombre que desapareció, que provenía de Medellín, se habría quitado la camisa antes de lanzarse al agua. El caso permanece en investigación.

Cabe aclarar que está prohibido nadar en el embalse de El Peñol-Guatapé por varias razones: las temperaturas heladas, la profundidad que llega hasta más de 45 metros, las algas, sedimentos y las corrientes ocultas.

A lo largo de la última década, cerca de 50 personas han muerto ahogadas en sus aguas, entre turistas o incluso exploradores que se adentraban a buscar objetos perdidos. En 2022, la joven Saray Narváez desapareció en sus aguas después de bajarse de una motoacuática aparentemente buscando recuperar una gorra que se le había caído. Su cuerpo fue encontrado después de 6 días de búsqueda a más de 200 metros de distancia del lugar donde ocurrió el accidente.

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