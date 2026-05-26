¡Los fanáticos son los protagonistas! Así quedó el video de Sin medir distancias para celebrar sus 40 años

Este 26 de mayo los fanáticos de Diomedes Díaz conmemoran el natalicio de “El Cacique de la Junta”, y esta es la fecha ideal para el estreno oficial del videoclip oficial de Sin medir distancias, uno de sus más grandes clásicos que lanzó hace cuarenta años.

Producido por Marginal Cine y dirigido por Daniel Ochoa, el video nace como un homenaje colectivo a un tema que ha acompañado generaciones enteras y que, con el paso del tiempo, se convirtió en mucho más que un clásico del repertorio de Diomedes Díaz: en un símbolo emocional compartido por millones de colombianos.

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La pieza audiovisual fue realizada a partir de una convocatoria abierta a seguidores de todo el país, inspirada en una idea sencilla pero profundamente poderosa: reconocer Sin Medir Distancias como una canción de todos.