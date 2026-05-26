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¡Los fanáticos son los protagonistas! Así quedó el video de Sin medir distancias para celebrar sus 40 años

Tras una convocatoria nacional nació este homenaje a la canción de Diomedes Díaz construido a partir de las historias, recuerdos y emociones de los colombianos. Fanáticos de distintas regiones del país respondieron a la convocatoria que dio vida a esta pieza audiovisual colectiva.

  • Diomedes Díaz lanzó esta canción hace 40 años. FOTO Colprensa
    Diomedes Díaz lanzó esta canción hace 40 años. FOTO Colprensa
Colprensa
hace 47 minutos
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Este 26 de mayo los fanáticos de Diomedes Díaz conmemoran el natalicio de “El Cacique de la Junta”, y esta es la fecha ideal para el estreno oficial del videoclip oficial de Sin medir distancias, uno de sus más grandes clásicos que lanzó hace cuarenta años.

Producido por Marginal Cine y dirigido por Daniel Ochoa, el video nace como un homenaje colectivo a un tema que ha acompañado generaciones enteras y que, con el paso del tiempo, se convirtió en mucho más que un clásico del repertorio de Diomedes Díaz: en un símbolo emocional compartido por millones de colombianos.

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La pieza audiovisual fue realizada a partir de una convocatoria abierta a seguidores de todo el país, inspirada en una idea sencilla pero profundamente poderosa: reconocer Sin Medir Distancias como una canción de todos.

A través de esta iniciativa, se invitó a los fans a compartir videos de momentos significativos de sus vidas, permitiendo construir un videoclip atravesado por recuerdos, experiencias y escenas cotidianas como reuniones familiares, viajes por carretera, serenatas, despedidas y celebraciones.

La respuesta fue masiva. Personas de distintas regiones de Colombia participaron en este ejercicio colectivo. Una selección de los videos recibidos fue incorporada en el clip final, dando vida a una obra colaborativa donde el verdadero protagonista es el vínculo emocional entre la música y las vivencias de los colombianos durante estas cuatro décadas.

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Lanzada originalmente en 1986 como parte del álbum Brindo con el Alma, junto al acordeón de Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina, Sin Medir Distancias es uno de los éxitos musicales más emblemáticos del repertorio de Diomedes Díaz y uno de los más importantes de su catálogo en términos de consumo global. Pero más allá de sus cifras, su permanencia en el tiempo responde a algo mucho más profundo: su capacidad de habitar la memoria afectiva de la gente.

Escrita por el compositor vallenato Gustavo Gutiérrez Cabello, Sin Medir Distancias nació en medio de una reflexión sobre la incertidumbre, la sensibilidad y el sentido de la existencia. Décadas después, su mensaje sigue intacto, sostenido por la interpretación irrepetible de Diomedes Díaz y por una introducción musical que hace parte del ADN de varias generaciones de colombianos.

A lo largo de los años, la música de Diomedes Díaz, “El Cacique de la Junta”, se ha consolidado como un símbolo cultural que conecta al país desde una sensibilidad profundamente popular. En ese camino, Sin Medir Distancias terminó convirtiéndose, sin proponérselo, en un himno no oficial de Colombia. Una canción que cuarenta años después sigue encontrando nuevas formas de unir historias, recuerdos y vidas enteras.

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