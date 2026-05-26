Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Millonarios es el primer equipo colombiano eliminado en torneos Conmebol

Millonarios cayó ante O’Higgins de Chile en condición de local y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026. Los azules tampoco clasificaron a la fase final de la Liga Betplay.

  • O’Higgins le ganó a Millonarios y clasificó en Copa Sudamericana. FOTO: AFP
    O’Higgins le ganó a Millonarios y clasificó en Copa Sudamericana. FOTO: AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

Millonarios no pudo con O’Higgins en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y cayó 1-2 en el último partido de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2026. En el partido de este martes 26 de mayo al conjunto embajador le bastaba el empate para clasificar a los dieciseisavos de la competencia; sin embargo, quedó eliminado ante un estadio pintado de azul hasta el tope.

Los goles del equipo chileno fueron obra de Bastián Yáñez al minuto 6 y de Alan Robledo al 37’, mientras que por Millonarios descontó el goleador del equipo en el torneo, Rodrigo Contreras, al minuto 57. Los dos goles del equipo astral vinieron de cabeza, con desatenciones de la zaga defensiva de la escuadra bogotana. Otra vez, el juego aéreo complica a un equipo colombiano en los torneos continentales.

Aunque este equipo de Millos generó ilusión en su fanaticada tras eliminar a Atlético Nacional en la fase previa de la Sudamericana en el Atanasio Girardot, no pudo mantener el buen nivel y le costó tanto en el continente como a nivel local. En el momento en que el árbitro Darío Herrera se llevó el silbato a la boca para marcar el final en el gramado del máximo escenario deportivo de los capitalinos, el hincha de Millonarios recordó más la victoria que no se pudo conseguir en Sao Paulo o los errores del partido de este martes, antes de la gloriosa noche de Contreras en tierras antioqueñas.

El grupo C de la Conmebol Sudamericana lo ganó Sao Paulo con 12 puntos y clasifica directamente a los octavos de final del torneo. O’Higgins se metió en los dieciseisavos tras conseguir la épica ante Millonarios en condición de visitante. Ahora los embajadores se preparan para encarar el segundo semestre de 2026, sin Falcao y con la continuidad del entrenador argentino Fabián Bustos en duda.

Lea también: Así está el panorama de los equipos colombianos en las copas Libertadores y Sudamericana

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos