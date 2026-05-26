Video | Millonarios es el primer equipo colombiano eliminado en torneos Conmebol

Millonarios no pudo con O’Higgins en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y cayó 1-2 en el último partido de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2026. En el partido de este martes 26 de mayo al conjunto embajador le bastaba el empate para clasificar a los dieciseisavos de la competencia; sin embargo, quedó eliminado ante un estadio pintado de azul hasta el tope.

Los goles del equipo chileno fueron obra de Bastián Yáñez al minuto 6 y de Alan Robledo al 37’, mientras que por Millonarios descontó el goleador del equipo en el torneo, Rodrigo Contreras, al minuto 57. Los dos goles del equipo astral vinieron de cabeza, con desatenciones de la zaga defensiva de la escuadra bogotana. Otra vez, el juego aéreo complica a un equipo colombiano en los torneos continentales.