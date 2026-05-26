Colombia ya entrenó en Bogotá: así fue el primer día de la “cuenta regresiva” para Norteamérica 2026

Un adagio popular dice que la experiencia y la juventud se envidian. La primera da serenidad, la capacidad de saber cómo comportarse y cuándo hacer algo en el momento indicado. La segunda es puro ímpetu, desenfreno, energía desbocada y ansiosa por demostrar de lo que se es capaz.
Por eso dicen que lo mejor es hacer que convivan. En la primera práctica de los mundialistas de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo, hubo una mezcla de ambas cosas. La experiencia, el sosiego de James Rodríguez, David Ospina, Santiago Arias y Dávinson Sánchez, se mezcló con el ímpetu juvenil de Gustavo Puerta, Richard Ríos, Dévier Machado, Álvaro Montero durante el entrenamiento que se realizó en el estadio de Techo.