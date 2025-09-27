Las familias antioqueñas se están encogiendo: mujeres ya no tienen ni un hijo en promedio

Los tiempos de las familias antioqueñas numerosas cada vez más son parte de un recuerdo remoto. En su más reciente entrega de estadísticas vitales, el Dane reveló un dato inquietante: en Antioquia el número promedio de hijos que se calcula tendrá cada mujer a lo largo de su vida cerró en apenas 0,9 en 2024.
El dato no solo es más bajo que el promedio nacional, situado en 1,1 y consolidado como el más bajo de la historia en Colombia, sino que también se muestra muy por debajo del umbral necesario al menos para mantener la población estable, calculado en 2,2 hijos por cada mujer.
Si bien las estadísticas dan cuenta de que esta reducción se trata de un fenómeno que se está viviendo en todo el país, el panorama puso sobre la mesa una profunda transformación que está ocurriendo al interior de los hogares antioqueños y que desde ya empieza a plantear problemáticas de largo plazo.